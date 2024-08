video suggerito

Osimhen finisce in Arabia all’Al Ahli, al Napoli 80 milioni: guadagnerà uno stipendio spropositato Oramai definito il trasferimento di Victor Osimhen all’Al Ahli che ha presentato la classica offerta irrinunciabile, con cifre folli: 40 milioni a stagione per il calciatore, per 4 anni. Al Napoli andranno 80 milioni di euro con facili bonus. Nel contratto anche una clausola rescissoria per l’eventuale ritorno in Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victor Osimhen in Arabia Saudita: è questo l'epilogo del lunghissimo tira e molla che ha coinvolto nelle ultime settimane di calciomercato l'attaccante nigeriano e il Napoli. Per lui un contratto pazzesco: un quadriennale offerto dall'Al Ahli che mette sul piatto 40 milioni a stagione, tra parte fissa e bonus. Soddisfatto anche il Napoli di De Laurentiis che intascherà la cifra importante di 80 milioni di euro per la cessione definitiva. Già prenotate le visite mediche e nel contratto ci sarà la clausola voluta dal giocatore.

Osimhen in Arabia, la folle offerta dell'Al Ahli

Follie da sceicchi: l'ultima proposta presentata dall'Al Ahli non ha eguali e per Victor Osimhen è impossibile rifiutarla malgrado la voglia del giocatore di restare ai massimi livelli del calcio che conta. Il club saudita ha perfezionato la propria offerta che ha convinto tutti, Napoli compreso. Al giocatore è stato presentato un contratto di 4 anni, ma soprattutto un ingaggio stratosferico: circa 40 milioni di euro a stagione. Impensabile per qualsiasi altra realtà calcistica europea.

La clausola nel contratto voluta da Osimhen

A convincere definitivamente l'attaccante nigeriano al trasferimento in Arabia Saudita non soltanto un ingaggio stratosferico, ma anche la composizione del contratto in cui è stata inserita la clausola richiesta, quale conditio fondamentale. Victor Osimhen ha imposto una clausola rescissoria multimilionaria – di cui si ignora al momento l'ammontare – che gli terrà aperta una porta per il ritorno in Europa in caso di una proposta concreta all'Al Ahli.

Quanto guadagnerà il Napoli dalla cessione di Osimhen in Arabia

Ultimi tentennamenti risolti, dunque, da parte del giocatore e del suo entourage che attendevano offerte concrete – mai giunte – anche da alcuni top team d'Europa. Il Napoli, che dopo l'intesa su tutto con Lukaku già arrivato in città e pronto a mettersi da subito a disposizione di un soddisfatto Antonio Conte, ha sempre lavorato per la cessione del nigeriano. E l'offerta dell'Al Ahli al club di De Laurentiis è di quelle giuste: 80 milioni di euro – parte parte fissa e bonus – per il trasferimento definitivo dell'attaccante arrivato nel 2020 dal Lille per circa 70 milioni.

Il silenzio del PSG, il timido tentativo del Chelsea

Non è un segreto che Osimhen e il suo entourage abbiano fatto di tutto per restare in Europa. Obiettivo, il calcio che conta e riproporsi ai massimi livelli, nella speranza di giocare nella nuova Champions League. Sullo sfondo Ligue 1 e Premier League, ma in concreto il nulla. Al Napoli non sono mai arrivate proposte concrete su basi reali per poter trattare. Il PSG – che sembrava in prima fila alla ricerca di un top player per Luis Enrique – non ha mai di fatto presentato in modo ufficiale un'offerta. In Inghilterra, nelle ultime ore si era affacciato il Chelsea di Maresca: l'ingaggio però non era nemmeno lontanamente vicino a ciò che è stato proposto dall'Al Ahli.