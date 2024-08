Calciomercato, news di oggi: la Juve spera nel colpo Sancho con Arthur al Napoli. Scambio Abraham-Saelemaekers in chiusura

La Juventus proverà fino all'ultimo giorno a chiudere il colpo Sancho dal Manchester United sfruttando il trasferimento in prestito secco di Arthur al Napoli. L'affare prevede un investimento iniziale intorno ai 6 milioni. Troppo poco per accontentare le richieste di Red Devils. E questo potrebbe bloccare l'affare. Nel frattempo gli azzurri sono molto vicini all'intesa con l'Al-Ahli per la cessione di Osimhen per una cifra vicina agli 80 milioni e mega ingaggio al calciatore.

Trattativa a oltranza invece tra Milan e Roma per lo scambio di prestiti tra Saelemaekers e Abraham. Problemi per Danso durante le visite mediche e così Tiago Djalo va in giallorosso dalla Juve in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni di euro più 1 di bonus. L'Inter ha vince definito l'acquisto di Tomás Palacios che firmerà stamattina. Samuel Gigot dal Marsiglia alla Lazio. Il difensore ha accettato il contratto per un'operazione da 3 milioni e mezzo e un contratto di 3 anni.