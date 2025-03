LIVE Napoli-Milan, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Napoli-Milan, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 30ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

21:11 GOL! NAPOLI - Milan 2-0! Rete di Romelu Lukaku. Palla persa sanguinosa del Milan che regala la sfera ai partenopei, Gilmour trova la punta in area che, pur calciando male, batte Maignan. A cura di Vito Lamorte 18' Napoli sempre pericoloso quando puó ripartire in velocitá, sfruttando gli strappi di Politano e Neres. 16' ANGUISSA! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Politano che l'ex Villarreal devia di tacco: pallla di poco a lato. 15' RISPONDE IL NAPOLI! Cross di Politano, non ci arriva Lukaku, Neres anticipato sul secondo palo da Gabbia! 12' OCCASIONE MILAN! Walker trova il cross dal fondo, conclusione sul primo palo di Abraham che termina sul fondo! 10' La squadra di Conceicao sta provando a reagire, Napoli che sta concedendo veramente poco. 7' Super giocata di Neres che se ne va sulla fascia, il suo cross é respinto. 6' Milan colpito a freddo, rossoneri che stanno faticando nella reazione. 4' Il Napoli passa al primo affondo: Theo Hernandez sopreso alle spalle, Pavolvic non chiude, Politano sfrutta al meglio l'assist di Di Lorenzo. 20:52 GOL! NAPOLI - Milan 1-0! Rete di Matteo Politano. Difesa del Milan infilata dall'inserimento dell'esterno che stoppa e calcia di potenza: impossibile per Maignan respingere sul suo palo. A cura di Vito Lamorte 1' Napoli con la classica maglia di casa, azzurra, Milan in rossonero. 20:50 INIZIA NAPOLI - MILAN! Primo pallone per i rossoneri. A cura di Vito Lamorte 20:27 Arbitro del match Simone Sozza. Conceicao con Bondo e Fofana in mediana, viste le molte assenze; Joao Felix e Pulisic sulle fasce, Abraham da prima punta: solo panchina per Gimenez e Leao. Conte schiera Olivera per Spinazzola, infortunato, con Gilmour a centrocampo, solo panchina per McTominay. In attacco Neres con Lukaku e Politanol. La formazione del MILAN: (4-1-4-1), Maignan - Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez - Bondo - Pulisic, Fofana, Reijnders, Joao Felix - Abraham. Sono ufficiali le formazoni del match: NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera - Anguissa, Lobotka, Gilmour - Politano, Lukaku, Neres. 20:21 Big match che chiude questa grande domenica di Serie A, al Maradona il Napoli di Conte ospita il Milan, in palio tre punti fondamentali per la corsa allo scudetto.