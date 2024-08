Lukaku a Villa Stuart scatena il caos tra i tifosi del Napoli: un uomo va a terra, sfasciato un vaso

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Romelu Lukaku è arrivato questa mattina all'aeroporto di Ciampino con un volo proveniente dal Belgio per dirigersi poi a Villa Stuart e sostenere le visite mediche col Napoli. L'attaccante ex Inter e Roma torna in Italia vestendo la maglia della sua terza squadra in Serie A ma di certo non si aspettava un'accoglienza simile. Già all'esterno di Villa Stuart l'entusiasmo dei tifosi azzurri era alle stelle. All'arrivo dell'auto che trasportava il centravanti belga, un enorme numero di persone ha sommerso Lukaku. Fotografi, giornalisti e tifosi: tutti vogliosi di strappare una foto o una dichiarazione a Big Rom.

Ciò che ne è scaturito è stato chiaramente un caos generale tra urla e spintoni che hanno visto un uomo cadere accidentalmente a terra proprio dopo il passaggio dell'attaccante. Lo stesso Lukaku assiste chiaramente a quella scena e immediatamente si ferma per accertarsi delle condizioni dell'uomo. Il belga lo aiuta a rialzarsi chiedendogli se stesse bene prima di guadagnare di corsa, ma con un sorriso stampato sul volto, l'ingresso nella struttura sanitaria dove sosterrà le visite mediche col Napoli. Dopo quanto accaduto all'esterno di Villa Stuart ciò che resta del passaggio di Lukaku e della resa creatasi attorno a lui è l'immagine di un vaso di enormi dimensioni completamente distrutto.

La giornata di Lukaku a Roma tra visite mediche e firma del contratto

In poche ore dal suo ritorno in Italia – sponda Napoli questa volta – Lukaku è riuscito a creare nuovamente entusiasmo attorno a sé. Era successo al suo primo arrivo all'Inter e anche al ritorno in prestito dal Chelsea. Da non dimenticare anche l'attesa dell'enorme numero di tifosi della Roma che la scorsa estate accorsero in massa per accoglierlo nella Capitale. Oggi il Napoli rappresenta invece il suo presente e futuro. Dopo le visite mediche di rito l'attaccante belga si recherò presumibilmente negli uffici della Filmauro per firmare ufficialmente il suo nuovo contratto che farò di lui definitivamente il nuovo attaccante del Napoli.

Le cifre dell'affare Lukaku definite tra Chelsea e Napoli

Lukaku firmerà il suo nuovo contratto per i prossimi tre anni a 8 milioni di euro di ingaggio. L'ex attaccante di Inter e Roma si trasferisce, dunque, al Napoli a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Questo è stato dunque l'accordo definito nella giornata di ieri col Chelsea che ha potuto cedere il giocatore dopo le ultime due stagioni in prestito. Lukaku tra stasera e domani raggiungerà poi Napoli per mettersi a disposizione di Conte che l'ha fortemente voluto in una squadra, il Napoli, priva al momento di un centravanti titolare – ad eccezione del solo Simeone – visto lo stallo nella cessione di Osimhen.