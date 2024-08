Osimhen rifiuta l’Arabia Saudita, Calenda è durissimo col Napoli: svela dove vuole giocare Victor

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Roberto Calenda torna a parlare di Victor Osimhen e delle vicende di calciomercato che coinvolgono attualmente l'attaccante del Napoli. Il centravanti nigeriano è in uscita dagli azzurri. Mai convocato da Antonio Conte nelle prime due giornate di campionato, su Osimhen si rincorrono da settimane ormai diverse voci su probabili destinazioni. Dal PSG fino alla suggestione Premier passando all'Arabia Saudita.

L'ultima offerta sarebbe quella dell'Al-Ahli di poco più di 60 milioni di euro, che però non ha convinto il calciatore. E così Calenda prova a fare chiarezza. Il procuratore ribadisce la volontà di restare in Europa escludendo le ipotesi arabe per Osimhen. Ma soprattutto l'agente dell'attaccante sottolinea come un giocatore della sua importanza nella storia recente del Napoli meriti maggiore rispetto.

Il tweet dell'agente di Osimhen sul futuro dell'attaccante al Napoli

L'agente di Osimhen con un tweet spiega cosa stia accadendo in questa ore: "Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Ballon d’Or, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio".

Dall'ipotesi PSG al no all'Arabia: l'estate di Osimhen con Lukaku all'orizzonte

Osimhen ha svolto il ritiro con il Napoli ma con la consapevolezza che non avrebbe iniziato la regolare stagione con gli azzurri. Il nigeriano ha una clausola rescissoria che per il momento non è ancora stata pagata da alcun club a quanto pare. Inizialmente si pensava che l'affare col PSG potesse essere cosa fatta e invece la trattativa non si è più concretizzata. Nel frattempo però gli azzurri stanno chiudendo per Romelu Lukaku dal Chelsea. Conte necessita di un attaccante di ruolo con Osimhen che resta fuori squadra a pochi giorni dalla chiusura del mercato.

Non è la prima volta che Roberto Calenda interviene per fare chiarezza circa le voci di mercato che si rincorrono sul suo assistito. Era già accaduto a fine luglio: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente – avevo scritto sempre su X -. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!!!!”. Oggi l'ennesimo chiarimento in quella che è a tutti gli effetti uno dei grandi intrighi di mercato.