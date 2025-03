video suggerito

Lukaku svela quanto pesa: "Al Napoli più magro che all'Inter. Dieta ferrea, la mattina non mangio" Romelu Lukaku in difficoltà a Napoli? No, anzi. Malgrado il gol manchi da fine gennaio Big Rom ha solo parole d'affetto ed elogio per la sua esperienza partenopea, frutto di sacrifici e regole ferree: "Ora sono meglio di quando stavo all'Inter"

A cura di Alessio Pediglieri

Romelu Lukaku non trova la via del gol da oltre un mese a Napoli, eppure è sempre al centro dell'attacco partenopeo di un Antonio Conte che non rinuncia al suo attaccante cui è storicamente attaccato da un rapporto che va ben oltre il campo, di allenamento o di gara. E proprio sul tecnico pugliese, il bomber belga ha voluto soffermarsi per descrivere il proprio momento all'ombra del Vesuvio, dove è chiamato a rappresentare un popolo intero e a farlo sempre al meglio delle proprie qualità, anche a costo di sacrifici e rinunce: "Ora sono meglio di quando ero all'Inter, alla mattina non mangio".

Inter, l'incipit di Romelu Lukaku in Serie A. Proprio al servizio di Antonio Conte che lo volle sotto la Madonnina ad ogni costo, prelevato dal Manchester a peso d'oro (75 milioni di euro) per andare a vincere uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Seguendo le direttive del mister, anche controvoglia: "Mi ha cambiato pretendendo che giocassi anche spalle alla porta. Oggi il mio punto debole è diventato una delle mie qualità". L'Inter è il momento in cui l'Italia ha saputo apprezzare appieno le doti del belga, il "Big Rom" della LuLa che sul campo a tratti si è mostrato semplicemente devastante per le sue doti fisiche. Una caratteristica che si è portato con sé dai tempi dell'Everton al Manchester e Chelsea, poi alla Roma, infine al Napoli dove assicura, è in condizioni migliori di quando non vestiva il nerazzurro.

Romelu Lukaku ad oggi ha giocato 27 partite con la maglia del Napoli: 9 gol e 7 assist

Lukaku, a Napoli una forma fisica migliore rispetto all'Inter: "Non so perché"

A confermarlo e ribadirlo è Lukaku stesso: "Ora sono meglio di allora visto che all’Inter ero centouno chili, qui a Napoli novantanove. Ma il mio peso forma è centodue. Novantanove? Non so perché". Numeri, ma non solo. Perché Lukaku è un giocatore che fa proprio della sua prepotenza muscolare l'arma in più, che si esprime al meglio nel momento in cui è tirata a lucido. A Napoli, al di là dell'appannamento attuale sottoporta, lo è grazie ad un comportamento da professionista esemplare: "Qui è davvero tutto stimolante, l'energia che la gente trasmette è incredibile" ha sottolineato al Corsport. Prendendo l'argomento come spunto per ripagare tanto affetto nel modo migliore: "Alla mattina non mangio mai, seguo una dieta ferrea".

Lukaku, il grazie all'Italia: "In Inghilterra ero pigro, qui un lavoratore"

E la gente partenopea sembra apprezzare questa dedizione alla causa, con un Napoli protagonista dell'attuale lotta scudetto con l'Inter. Anche perché Lukaku ha sempre "lottato" con la bilancia soprattutto quando ha giocato laddove l'argomento era anche fin troppo spesso sulla bocca di tutti, in Inghilterra. "Là avevano una percezione sbagliata sul mio peso. Per loro ero ‘lazy', pigro. E io non ho mai reagito agli attacchi, alle critiche. Parlo pochissimo, lascio fare. Sono uno che fa il suo lavoro e poi va a casa dai figli". Fino all'arrivo in Serie A: "In Italia il giudizio si è capovolto di 180 gradi. Io oggi sono un lavoratore". Grazie a Conte, ancora una volta.