L'Arabia Saudita tenta Osimhen, c'è l'offerta per il Napoli: l'attaccante ha imposto due condizioni La prima offerta ufficiale per Victor Osimhen arriva dall' Al-Ahli, il Napoli apre alla cessione. Non c'è ancora l'accordo con l'attaccante che chiede due rassicurazioni.

A cura di Ada Cotugno

La prima offerta ufficiale per Victor Osimhen arriva dall'Arabia Saudita: l'Al-Ahli ha bussato alla porta del Napoli presentandogli una proposta soddisfacente a cinque giorni dalla chiusura del calciomercato, mettendo l'attaccante davanti a un bivio che potrebbe portarlo fuori dal calcio europeo nonostante la corte della Premier League.

L'affare is concluderebbe attorno ai 65 milioni di euro: è questa la cifra messa in ballo dai sauditi per avere il nigeriano, scelta numero uno per l'attacco sulla quale investire una somma importantissima che potrebbe smuovere Aurelio De Laurentiis.

L'offerta ufficiale dall'Arabia Saudita

Dopo tanti rumors è finalmente arrivata la prima vera proposta per Osimhen. Il suo futuro sembrava ormai legato al Chelsea, anche in virtù dell'arrivo quasi certo di Romelu Lukaku al Napoli, ma le strade di mercato portano l'attaccante in un mondo completamente diverso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano l'Al-Ahli è stata l'unica squadra a farsi avanti concretamente mettendo sul piatto 65 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Non è arrivato ancora il sì da parte degli azzurri, ma non dovrebbe esserci nessun problema nel trovare l'accordo in tempi rapidi. Il calciomercato in Italia finirà il 31 agosto, ma in Arabia Saudita la finestra sarà aperta fino al prossimo 6 ottobre, lasciando molto margine di manovra per le trattative in uscita verso quel campionato.

Le condizioni di Osimhen

Se la fumata bianca con il Napoli resta vicina, l'Al-Ahli non ha ancora incassato il sì del giocatore. Osimhen non si è sbilanciato davanti a questa offerta, anche se trasferirsi in Arabia Saudita non è mai stato un problema. Per trovare l'accordo con la nuova squadra però è necessario che vengano accontentate alcune condizioni poste fin dalla fine della scorsa stagione.

Innanzitutto il nigeriano vorrebbe essere ceduto a titolo definitivo (o al massimi con un prestito con obbligo di riscatto) e, più importante, si aspetta di ricevere uno stipendio abbastanza sostanzioso: con il Napoli attualmente guadagna 10 milioni di euro all'anno e non è disposto a fare passi indietro sul suo ingaggio che ha parametri molto alti, sicuramente non proibitivi per una squadra saudita.