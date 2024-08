Napoli in pressing su Lukaku, per convincere il Chelsea nuova offerta: 30 milioni a titolo definitivo

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Il Napoli è in pressing per Romelu Lukaku, proponendo una nuova offerta da 30 milioni per l'acquisto a titolo definitivo. Dopo le ultime parole in conferenza stampa da parte di Antonio Conte che ha ammesso la stasi sul fronte mercato, aspettandosi qualche novità, è arrivata la notizia di un nuovo affondo del club partenopeo sul Chelsea per chiudere una trattativa che sotto il Vesuvio è dettagliata da tempo. Ma manca il definitivo benestare del club inglese.

L'ultima proposta del Napoli: 30 milioni e niente prestito

Non i 43 richiesti dai londinesi ma una cifra comunque importante e soprattutto una formula gradita di Blues: la cessione definitiva. Così Manna sta provando a smuovere le resistenze del Chelsea che vuole liberarsi di Lukaku ma non gradisce l'ennesimo prestito. Così, l'intenzione del Napoli di acquistare il cartellino del belga può essere il grimaldello che può crepare la serratura: adesso tutto dipende da Londra, visto che a Napoli sono sereni di aver fatto tutto il possibile. Dopotutto il club e Conte hanno da tempo il "sì" del giocatore, l'unico – e ultimo – ostacolo resta proprio la società inglese.

L'accordo del Napoli con Lukaku, l'intesa sul contratto e sull'ingaggio

Sul fronte giocatore non ci sono mai stati dubbi: da quando si è concluso il prestito alla Roma ed è stato ufficializzato l'arrivo di Conte a Napoli, il nome di Lukaku è subito stato affiancato ai partenopei, con gradimento da parte del belga. L'accordo col giocatore per l'ingaggio, infatti, è già stato raggiunto da tempo con la stretta di mano tra le parti per un triennale da oltre 6 milioni a stagione. Tuttavia, il padrone del destino di Big Rom resta il Chelsea proprietario del cartellino fino al giugno 2026, pur non avendo intenzione di inserirlo nel proprio progetto tecnico.

Le parole di Conte, il silenzio del Chelsea su Lukaku

Non è un caso che la nuova offerta del Napoli arrivi a poche ore dall'ultima conferenza stampa di Antonio Conte: al tecnico, il club vuole regalare la classica ciliegina sulla torta, ben consapevoli che attualmente si tratta di un calciomercato insoddisfacente: "Ho preso un impegno morale con i giocatori" ha detto il tecnico, "di mercato non ne parlo, chiedete alla società". Parole che hanno avuto l'effetto desiderato: Manna ha formulato subito una nuova proposta ai londinesi che restano in silenzio. Il Chelsea vuole i soldi della clausola ma l'ipotesi concreta della cessione a titolo definitivo potrebbe essere quella vincente.