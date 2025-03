Napoli-Fiorentina in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A 2024/2025

14:04 A dirigere il match ci sarà l’arbitro Andrea Colombo, della sezione di Como. Gli assistenti saranno Cecconi e Dei Giudici. Il quarto uomo sarà Marchetti. In sala VAR, infine, ci saranno Meraviglia e Chiffi.

Palladino ritrova dal 1’ Kean anche in campionato e lo schiera nel suo attacco a due insieme a Gudmundsson. Sulle fasce di centrocampo ci saranno Dodò e Parisi, mentre in zona centrale ecco Fagioli, Cataldi e Ndour. Davanti alla porta difesa da De Gea ci saranno Comuzzo, Marì e Ranieri.

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si dispone a specchio con un 3-5-2: De Gea – Comuzzo, Mari, Ranieri – Dodò, Fagioli, Cataldi, Ndour, Parisi – Gudmundsson, Kean.

Conte ripropone la coppia d’attacco composta da Lukaku e Raspadori, con McTominay che stringe i denti e completa il terzetto di centrocampo insieme a Lobotka e Gilmour. Sulle fasce ci saranno Politano da una parte e Spinazzola dall’altra, mentre la difesa a tre sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Tra i pali Meret.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 3-5-2: Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno – Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola – Lukaku, Raspadori.

Grande equilibrio nelle ultime sei sfide tra Napoli e Fiorentina in Serie A, con due vittorie per parte e due pareggi. Dopo il successo per 3-0 dell’andata, gli azzurri potrebbero vincere entrambe le gare stagionali di campionato contro i toscani per la prima volta dal 2020/21.

I Viola hanno ritrovato la vittoria in campionato contro il Lecce, dopo aver subito tre sconfitte consecutive (contro Inter, Como ed Hellas Verona): l’ultimo successo esterno dei toscani in Serie A, però, risale allo scorso 26 gennaio, contro la Lazio all’Olimpico in quel caso.

I partenopei si trovano in seconda posizione a quattro punti di distanza dall’Inter e hanno bisogno di un successo per restare aggrappati ai nerazzurri: la formazione di Antonio Conte, però, non vince da cinque gare in campionato, con quattro pareggi ed una sconfitta nel parziale. L’ultima volta in cui gli azzurri hanno conquistato i tre punti in Serie A risale allo scorso 25 gennaio (contro la Juventus in quel caso).

Allo stadio Diego Armando Maradona va in scena la 28a giornata di Serie A che vedrà da una parte il Napoli di Antonio Conte e dall’altra la Fiorentina di Raffaele Palladino: in palio punti per la lotta allo scudetto e alle posizioni valevoli per la qualificazione alle prossime coppe europee.