Napoli-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni Napoli-Fiorentina, match di oggi delle 15:00 allo Stadio Maradona, valido per il 28° turno di campionato, è visibile sia in streaming che in TV in esclusiva su DAZN.

A cura di Alessio Pediglieri

Napoli-Fiorentina è un match valevole per la 28esima giornata di Serie A 2024-25 e si disputa oggi domenica 9 marzo allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Calcio d’inizio alle ore 15, diretta TV e in streaming su DAZN.

Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter, il Napoli parte dalla Fiorentina di Raffaele Palladino in un altro match più che delicato al Maradona, L’obbligo è di tornare alla vittoria per non perdere terreno nei confronti dell’Inter, attuale capolista con un punto di vantaggio anche perché gli uomini di Conte non vincono in Serie A dal 25 gennaio (vittoria sulla Juve 2-1). La Fiorentina di Palladino, arriva a Napoli dopo il successo di misura contro il Lecce, un successo con cui si è interrotta la serie di tre sconfitte consecutive: ora i viola sono al settimo posto in classifica con 45 punti.

Partita: Napoli-Fiorentina

Dove: Stadio Maradona (Napoli)

Quando: domenica 9 marzo

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 28a giornata di Serie A

Napoli-Fiorentina, dove vederla in diretta TV

Il match del Maradona di oggi alle 15:00 Napoli-Fiorentina verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN in TV. Basta scaricare l'app su una smart TV compatibile. Alternativa è utilizzare i dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, TIMVISION Box o console come PlayStation e XBox.

Dove vedere indiretta streaming Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina si può vedere anche in diretta streaming attraverso il servizio offerto da DAZN scaricando l'app anche sui dispositivi mobili. Ricky Buscaglia e Dario Marcolin saranno i telecronisti DAZN della partita.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A 2024-2025

Conte si avvia a confermare l'11 titolre con cui ha affrontato l'Inter, con Gilmour mezzala nel 3-5-2 al posto dell'infortunato Anguissa. Politano e Spinazzola a tutta fascia mentre sarà Raspadori ad affiancare in attacco Lukaku. Riposo per Billing che partirà dalla panchina. Palladino ha tanti assenti e se ritrova in attacco Kean: possibile un modulo speculare a quello di Conte, un 3-5-2 che in fase di non possesso potrebbe diventare 4-4-2.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino