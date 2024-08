video suggerito

Conte scopre che Lukaku è del Napoli mentre sta parlando in conferenza: la sua reazione dice tutto Antonio Conte scopre in conferenza stampa che Romelu Lukaku è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L’allenatore azzurro sorride con una battuta: “Ora ne possiamo parlare” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonio Conte scopre in conferenza stampa che Romelu Lukaku è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. L'allenatore azzurro ha presentato ai giornalisti la partita che Kvara e compagni giocheranno contro il Parma. Del belga però Conte a inizio conferenza non voleva parlare, proprio per via della mancata ufficialità che sarebbe arrivata a breve dopo visite mediche e firma."Per Lukaku io sto aspettando l'annuncio ufficiale (sorride ndr), prima di parlare di un giocatore, così come era successo in passato, dicevo solo una volta diventati ufficiali ne avrei cominciato a parlare".

Segui le news del calciomercato di giovedì 29 agosto

Conte scopre che Lukaku è ufficiale a fine conferenza stampa

Il tecnico salentino esordisce in questo modo proseguendo così l'analisi della partita contro i giallorossi ripartendo chiaramente dalla roboante vittoria nell'ultimo turno contro il Bologna. Quasi al termine della conferenza però qualcuno fa sapere in sala stampa che Lukaku è ufficialmente del Napoli. Proprio nel momento in cui Conte analizza la situazione attuale della squadra: "Il presidente in questo momento non ho bisogno di sentirlo, quello che doveva essere sul tavolo sta lì da tanto tempo e ora aspettiamo che finisca il mercato e basta – ha detto -. Oggi mi devo concentrare sul campo e i calciatori". Poi arriva la notizia comunicata all'allenatore azzurro: "Ecco, ora ne possiamo parlare" sorride Conte.

Conte a questo punto si libera e scherzosamente dà il via libera alla domanda precedente sull'attaccante belga: "Mi auguro di averlo a disposizione oggi, domani e dopodomani e che Romelu possa entrare subito in sintonia con la squadra, abbiamo due allenamenti e la rifinitura di sabato mattina – sottolinea Conte -. Se non ha nulla di particolare, verrà con noi". Il tecnico salentino conosce benissimo Lukaku e spiega in breve perché preferisce sempre averlo con lui in squadra: "È sicuramente un centravanti atipico, di solito quelli con quel fisico per caratteristiche sono anche lenti, li puoi utilizzare come boa in campo e non hanno grande gamba – spiega -. E invece lui ha grande gamba, è un giocatore di football americano, potente e velocissimo, e unisce le due cose".

Conte spiega perché preferisce un attaccante come Lukaku

Lukaku come chiave tattica fondamentale del suo nuovo Napoli: "Abbiamo bisogno di uno che sappia tenere botta e tenere palla, far salire la squadra, per scambiarla con i compagni ma anche che sappia attaccare la profondità e gli spazi e per questo lo considero un po' unico in questo senso". Poi la riflessione sulla persona e su quel calciatore che l'ha sempre colpito anche fuori dal campo: "È un ragazzo a posto, perbene, metto io le mani sul fuoco per lui – dice -. Sa la responsabilità che ha nei miei confronti e nei confronti del Napoli e dei napoletani. Ma non dimentichiamoci degli altri due. Simeone e Raspadori sono giocatori importanti, che ci stanno dando tanto e io sono felicissimo di loro. Oggi sono molto più tranquillo e contento sotto questo punto di vista".