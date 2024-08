Calciomercato, news di oggi: Napoli, è il giorno di Lukaku e di McTominay. La Juventus chiude per Sancho

Romelu Lukaku e Scott McTominay sono gli ultimi due colpi di mercato del Napoli che ha animato queste ore: il belga firma dopo essere arrivato in città ieri sera, l'ex Manchester United è atteso oggi in città per le visite. Intanto si lavora su Osimhen in uscita: per il nigeriano l'Al Ahli ha confermato i 120 milioni di ingaggio per 4 anni, il PSG intanto continua a tacere.

Milan-Roma: asse sempre calda per lo scambio tra Salelemaekers e Abraham con la punta inglese che a Milano "libererebbe" Jovetic. Intanto in Capitale voci di rottura tra Cristante e i giallorossi, dopo un acceso litigio con De Rossi. In casa Juventus, dopo la presentazione ufficiale di Koopmeiners può essere il giorno speciale per Sancho: confermata la trattativa per il prestito.