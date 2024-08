video suggerito

Sancho vicinissimo alla Juve, Maresca e il Chelsea escono allo scoperto e cercano lo sgambetto Sancho piace alla Juventus ed è sempre più vicino ma il Chelsea non molla e lavora per inserirsi nell’operazione: Maresca e il club inglese escono allo scoperto e cercano lo sgambetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jadon Sancho è un obiettivo caldissimo della Juventus ma il Chelsea non ha mollato l'obiettivo e cerca di inserirsi nell'operazione. L'esterno offensivo del Manchester United avrebbe l’accordo per il trasferimento in bianconero del calciatore inglese ma il club di Londra si sarebbe rifatto sotto e propone sempre lo scambio con Raheem Sterling.

Il manager del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa anche del mercato e del possibile arrivo del classe 2000 dal Manchester United: "Come ho detto non dobbiamo ingaggiare un calciatore tanto per farlo, ma se possiamo ingaggiare un giocatore che possa aiutarci allora sono d’accordo. Jadon non è un nostro calciatore, ma lo conosco bene avendo passato molti anni nel City. Vedremo cosa succederà. Al momento la cosa principale è concentrarsi sul campo e sul lavoro per migliorarci. Non possiamo controllare il mercato, siamo molto vicini alla fine della finestra e possono succedere molte cose".

La Juventus vuole Sancho ma il Chelsea non molla

Jadon Sancho è sempre nel mirino del Chelsea nonostante la Juventus si sta prodigando in maniera importante per portarlo a Torino: i Blues vorrebbero chiudere un prestito uno scambio con Raheem Sterling, che è fuori dal progetto di Enzo Maresca: secondo quanto riportato dal giornale inglese The Guardian il 24enne avrebbe indicato una preferenza per il club londinese rispetto alla Juventus ma nel pomeriggio RMC Sport aveva dato per chiusa l'operazione con i bianconeri con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

In base a quanto risulta a Fanpage.it, l'offerta della Juventus per Sancho sarebbe un prestito secco con l'ingaggio pagato per la maggior parte dal Manchester United. I Red Devils, però, insistono sull'obbligo di riscatto e su una copertura dell'ingaggio maggiore del club bianconero.

Non è detto che non possa arrivare un rilancio dei bianconeri nelle prossime ore per poter chiudere la campagna di rafforzamento estiva e fare l'ennesimo regalo a Thiago Motta. In base a quanto risulta a Fanpage.it, ci sarebbe anche uno slot per le visite impegnato per la mattinata di venerdì, ma non è detto che non sia stato occupato in maniera previsionale visto che si tratta dell'ultimo giorno di mercato.

Il Chelsea, dal canto suo, dopo aver cercato di inserire Sterling a tutti i costi potrebbe anche pensare di fare un'operazione senza contropartita e accontentare Enzo Maresca con un altro innesto in attacco. Sono ore molto ‘calde' ma non si andrà oltre domani, in un senso o nell'altro.