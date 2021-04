Dopo aver visto l'immagine di una donna senza una gamba con una bacinella sulla testa, che probabilmente lavora come ambulante, sui social Victor Osimhen aveva lanciato un appello sui social network. L'attaccante del Napoli aveva chiesto ai suoi follower di poter rintracciare quella donna. In breve tempo grazie al web il calciatore è stato accontentato e ha potuto incontrare a distanza la donna. Hanno fatto due chiacchiere e l'immagine di quell'incontro sono state postate dall'attaccante nigeriano, che non dimentica le sue origini – da ragazzino vendeva acqua insieme ai fratelli per portare qualche lira a casa.

Il post social di Osimhen

Osimhen, reduce da un bel gol contro la Sampdoria, dopo aver visto quella foto di una donna che lavora pur con una gamba sola ha postato quella stessa immagine e a corredo ha scritto: "È veramente scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Vi prego di non esitare a contattarmi per darmi qualsiasi informazione utile per farmi trovare questa ragazza". Il tam-tam è stato rapido e sui social il desiderio di Osimhen si è realizzato. Perché il calciatore è riuscito a ottenere il numero di telefono della donna e tra loro c'è stata un videochiamata, come testimoniato in una stories da Osimhen che ha scritto:

L'ho trovata. Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, Dio vi benedica.

Il numero 9 del Napoli dimostra di essere un ragazzo dal grande cuore. La sua generosità la si nota anche in campo, in questa sua prima stagione in Serie A. Osimhen non ha avuto modo di disputare tante partite, è stato fuori a lungo per motivi differenti ma adesso ha ritrovato il campo e con continuità sta anche trovando la via del gol, ha realizzato tre gol nelle ultime cinque partite di campionato.