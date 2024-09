video suggerito

Osimhen a un passo dal Galatasaray: i dettagli della trattativa col Napoli in fase di chiusura Victor Osimhen a un passo dal Galatasaray. L’attaccante nigeriano, finito fuori dal progetto tecnico del Napoli targato Antonio Conte, è vicino al club turco. L’operazione per portarlo al Galatasaray potrebbe concludersi con un prestito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victor Osimhen a un passo dal Galatasaray. L'attaccante nigeriano, finito fuori dal progetto tecnico del Napoli targato Antonio Conte, è vicino al club turco. L'operazione per portarlo al Galatasaray potrebbe concludersi con un prestito: formula che avrebbe trovato d'accordo anche De Laurentiis. Secondo Sky Sport l'accelerata dei turchi sarebbe dovuta anche all'infortunio di Mauro Icardi che rischia di star fuori un mese. Il mercato in Turchia chiuderà il 13 settembre e per questo il Gala avrà tutto il tempo per perfezionare la trattativa dato che il giocatore ormai è stato anche escluso dalla lista Serie A del Napoli.

Dopo il trasferimento sfumato all'Al Alhi, il futuro di Osimhen potrebbe essere dunque al Galatasaray. Restare in Europa era dunque un obiettivo dell'attaccante nigeriano che però non potrà giocare la Champions dato che i turchi sono stati eliminati dalla competizione perdendo i preliminari contro lo Young Boys. Osimhen sarà dunque protagonista in Europa League nel caso in cui il trasferimento dovesse andare a buon fine. Il centravanti, protagonista dello Scudetto 2023 del Napoli, potrebbe essere fare da tassello in più nel 3-5-2 del Gala in coppia con Icardi.

Conte e Osimhen nel corso del ritiro del Napoli.

I dettagli della trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per la cessione di Osimhen in Turchia

La formula dell'operazione Osimhen al Galtasaray con il Napoli dovrebbe essere quella del prestito secco fino al 30 giugno 2025. Il giocatore nigeriano in questo modo vivrà una stagione in Turchia per poi capire se si apriranno altre possibilità o anche una permanenza definitiva al Gala. Lo stipendio, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dovrebbe essere totalmente coperto dal Galatasaray che a questo punto starebbe solo attendendo il "sì"definitivo da parte del giocatore per concludere definitivamente l'affare.

Conte considera infatti fuori dal progetto tecnico Osimhen che dalla scorsa stagione aveva chiesto alla società di andare via. Ecco perché il tecnico salentino aveva sin dal primo momento fatto alla società e al ds Manna il nome di Romelu Lukaku come suo sostituto. Big Rom è arrivato a titolo definitivo dal Chelsea proprio negli ultimi due giorni di calciomercato presentandosi subito con un gol all'esordio al Maradona nella sfida vinta in pieno recupero nella pazza partita giocata contro il Parma nel terzo turno di Serie A.