Cosa succede con Osimhen dopo che il Napoli non l’ha venduto nell’ultimo giorno di calciomercato

A cura di Ada Cotugno

Victor Osimhen è stato il grande protagonista delle ore più surreali del calciomercato del Napoli in cui è successo di tutto e ogni piano è andato in fumo. L'attaccante nigeriano sembrava ormai promesso sposo dell'Al Ahli, ma un cambiamento nelle condizioni degli azzurri ha fatto saltare tutto. Poi è stato lo stesso giocatore a ribalzare la corte del Chelsea che non aveva soddisfatto le sue pretese sullo stipendio.

E adesso? In Europa il mercato è chiuso e Osimhen è rimasto alla corte di Antonio Conte ma i prossimi giorni potrebbero ancora riservare qualche scenario inatteso. La permanenza a Napoli e la convivenza con Lukaku non sembrano le ipotesi più accreditate e anzi, con molta probabilità finirà fuori rosa.

Fuori rosa fino a gennaio

L'alternativa più credibile è che il nigeriano possa restare in tribuna fino al mese di gennaio, quando si aprirà la sessione di mercato invernale. Le voci della giornata di ieri riportato una lite furiosa all'interno della società azzurra, con Osimhen che si sarebbe imbestialito per la mancata cessione: la frattura è ormai insanabile e per questo è probabile che l'attaccante possa essere messo fuori rosa nonostante l'ingaggio pesantissimo che si porta dietro.

L'ipotesi del trasferimento in Arabia Saudita

Non è ancora del tutto tramontata la pista che porterebbe Osimhen in Arabia Saudita. Il giocatore aveva trovato l'accordo totale con l'Al Ahli per un quadriennale da 40 milioni di euro a stagione e al Napoli sarebbero andati 80 milioni in totale, ma gli azzurri ne hanno chiesti 5 in più e la distanza ha fatto indispettire la società saudita che ha deciso di non rilanciare.

Il calciomercato della Saudi Pro League chiuderà il prossimo 2 settembre e fino ad allora le squadre di quel campionato potranno fare acquisti provenienti da tutto il mondo. Restano due giorni in cui Osimhen potrebbe accordarsi con altre squadre saudite, anche se quest'anno non è stato caratterizzato da grandi spostamenti e ci sono soltanto poche squadre che potrebbero soddisfare tutte le sue richieste e quelle degli azzurri.

Rientro nel progetto Conte

Meno realistica ma comunque possibile: Osimhen resta al Napoli e Conte lo accoglie all'interno del suo progetto, creando un attacco inedito insieme a Lukaku. La variazione tattica è solo un'utopia, dato che l'allenatore punta sul 3-4-2-1 e ovviamente il suo unico riferimento offensivo è il belga che ha voluto fortemente in azzurro.