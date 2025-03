video suggerito

Osimhen furente caccia via i compagni della Nigeria che provano a placarlo: cosa è successo La Nigeria ha pareggiato 1-1 con lo Zimbabwe. Un risultato che complica in modo quasi definitivo la corsa ai Mondiali 2026 delle SuperEagles. Osimhen, autore di tre gol nelle ultime due partite, uscendo dal campo era furioso e se l’è presa pure con Boniface. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victor Osimhen ha segnato tre gol nelle due partite disputate con la Nigeria, nella finestra dedicate alle nazionali nel mese di marzo. Gol pesanti che dovevano provare ad aiutare le SuperEagles nella corsa ai Mondiali 2026. Ma lo Zimbabwe si è messo di traverso e adesso la missione appare quasi totalmente impossibile. Osimhen al termine del beffardo incontro era furioso ed ha discusso pure con l'attaccante del Bayer Leverkusen Boniface.

Il pessimo cammino della Nigeria nelle Qualificazioni ai Mondiali

La Nigeria è tornata in campo nelle partite di marzo con una montagna da scalare. Le SuperEagles nelle prime quattro partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 aveva conquistato appena tre punti. Con il SudAfrica lanciatissimo. La squadra è di alto livello, basta citare Osimhen, Lookman e Boniface per capire quanto è forte la nazionale nigeriana, ma anche quanto è stata deludente. Nella quinta giornata la Nigeria ha vinto 2-0 in Rwanda, doppietta di Osimhen, e si è rimessa in carreggiata, seppur molto distante.

Nigeria-Zimbabwe 1-1, la Qualificazione ora è quasi impossibile

La gara interna con lo Zimbabwe doveva dare un'ulteriore slancio, non è stato così. O meglio lo è stato fino al 90′, quando Chirewa ha pareggiato il gol di Osimhen. L'1-1 è un risultato disastroso per le SuperEagles che non balzano al secondo posto e restano lontani dal Sudafrica, che mantiene sei punti di vantaggio.

Il secondo posto è lì, a un punto. Ma non basta. Perché non tutte le seconde classificate vanno a disputare i playoff. Il taglio è molto alto. La Nigeria ora ha 7 punti (8 il Rwuanda, il Sudafrica primo con 13 punti), ma l'ultima a disputarli ora, classifica alla mano, è il Senegal che ne ha 12. Complicato pensare di recuperare un gap così ampio in quattro partite. Vincerle tutte e quattro è l'unica soluzione, tutt'altro che semplice.

Osimhen va via dal campo nervoso, Boniface prova a calmarlo. L'ex Napoli lo spinge via

Il pareggio allo scadere di Chirewa ha fatto andare su tutte le furie Victor Osimhen. L'ex attaccante del Napoli il Mondiale non lo ha giocato nel 2022 e come tutti i compagni di squadra vorrebbe disputarlo. Quando termina l'incontro è deluso, arrabbiato e conscio delle scarse possibilità della sua squadra. Il bomber del Galatasaray va via, ciondolante, Boniface, suo amico, lo raggiunge, dalla falcata ha già capito, prova a fermarlo, gli dice qualcosa.

Ma Osimhen lo caccia via, spingendolo. L'attaccante del Leverkusen insiste continua a parlare, Osimhen lo manda a quel paese. La camminata in tandem continua, quando escono dal rettangolo verde l'attaccante che piace anche a Juventus e Manchester United lo spinge in modo definitivo e a quel punto Boniface molla la presa. Da un successivo video, sbucato online, si vedono i due chiacchierare tranquilli in aeroporto, segno che la lite era ampiamente passata.

Perché Osimhen era nervoso dopo la partita con la Nigeria

Perché fosse così nervoso Osimhen è difficile saperlo ufficialmente. Ma sembra chiaro che il motivo di quella rabbia è il pari beffardo dello Zimbabwe, ultimo nel girone, che mette quasi fine alle ambizioni di Mondiale della Nigeria, che ora è chiamata a un'impresa titanica per accedere, almeno, ai playoff. Va da sé che in questa rabbia c'è anche la gestione del risultato, con un successo vanificato allo scadere contro una squadra inferiore, ultima nella classifica del girone.