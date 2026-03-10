Doveri furibondo con i giocatori dell’Inter alla fine del derby: “Andate via!”. Cosa è successo

Il Milan si è riuscito a prendere questo derby contro l'Inter in una notte tutta da dimenticare anche per via dei tre punti conquistati che consentono ai rossoneri di portarsi a -3 dalla vetta. Un margine di vantaggio però ancora sostanzioso da parte dei nerazzurri che però avrebbero voluto volentieri chiudere la pratica allungando ancora, proprio con una vittoria nella stracittadina. Tutto rimandato invece e attenzione massima da adesso per le sfide successive ed eventuali altri passi falsi.

Ecco perché a fine partita sia la panchina che i giocatori che avevano appena terminato la partita si sono scagliati furiosi contro l'arbitro Doveri. La posta in gioco era altissima e il gol annullato nei minuti di recupero, senza dimenticare il braccio di Ricci, ha fatto letteralmente esplodere staff tecnico e calciatori. Il direttore di gara si è ritrovato accerchiato, prima da Kolarov, e poi dal resto della squadra finendo per impazzire completamente: "Andate via tutti!".

La furia di Doveri accerchiato dai giocatori dell’Inter.

Le immagini mostrate nel corso della rubrica d'approfondimento ‘Bordocam' in onda su DAZN, viene messa in evidenza tutta l'Inter intorno a Doveri proprio dopo il triplice fischio. Il direttore di gara è furibondo quando capisce di essere stato accerchiato, e urla: "Non venite, tre secondi e vi caccio fuori – e ancora -. Andate via tutti". Doveri spazientito si rivolge poi anche a Barella che in modo molto perentorio chiede spiegazioni sul perché non sia stato convalidato quel gol ai nerazzurri. Ma il direttore di gara non vuole sentire ragione e chiede a tutti di allontanarsi minacciando sanzioni con un tono forte e severo: "Andate via, andate via!".

Lautaro chiede spiegazioni a Doveri.

La mimica facciale dell'arbitro è tutta un programma e fotografa al meglio la tensione che si respirava in quei momenti. La rete sarebbe stata annullata lo stesso anche perché la palla è poi finita in porta per via di un tocco di braccio di Carlos Augusto. Doveri già in campo aveva spiegato brevemente ai calciatori perché fosse stato annullato quel gol: "Ragazzi, ho fischiato un'ora prima". Una frase che ha poi ripetuto anche a Lautaro che da capitano e in modo più sereno ha voluto chiedere spiegazioni: "Lauti, ho fischiato un'ora prima".