Aggressioni, colpi violenti e infortuni gravi: caos nella pallamano, pioggia di cartellini blu

Caos totale in campo in Montenegro: aggressioni, pugni e ginocchiate tra i giocatori. L’arbitro è costretto a tirare fuori il cartellino blu. Cosa è successo e come funziona la sanzione estrema nella pallamano.

È successo di tutto in una gara di pallamano in Montenegro. Un match valido per i quarti di finale della Coppa Nazionale si è trasformato in un inferno con alcuni giocatori protagonisti di una tremenda rissa che ha costretto l'arbitro a sfoderare una pioggia di cartellini blu. Ad avere la peggio è stato Filip Gazdic scaraventato sul parquet con una tale violenza da rimediare un grave infortunio.

Inferno nella pallamano, Damjenovic perde la testa

A Pljevlja il match tra lo Zabjelo e il Rudar è diventato una vera e propria caccia all'uomo. Questo perché il rude Mirko Damjanovic ha perso la testa scagliandosi selvaggiamente contro il povero Gadzdic rimasto dolorante a terra. Un vero e proprio raptus che ha incendiato gli animi. Da lì in poi non si è capito più nulla visto che si è generata una reazione a catena. Jelusic ha provato a farsi giustizia da solo ma ha incassato un pugno da Damjanovic che ha poi colpito anche il presidente avversario.

Parapiglia e rissa, colpi a ripetizione

Nonostante tutto il massimo dirigente seppure ferito è riuscito a calmare il giocatore dello Zabjelo incontrollabile. Nel frattempo Jelusic che stava cercando di rialzarsi è stato colpito da una ginocchiata alla testa da Pravilovic in un crescendo di violenza. Quando la situazione si è tranquillizzata ecco che gli arbitri hanno estratto ben 4 cartellini blu per Damjanovic, Jelusic, Pravilovic e Markovic.

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Cosa significa il cartellino blu nella pallamano

Il cartellino blu nella pallavolo è una sanzione più pesante del semplice rosso. Questo viene sventolato solo in caso di infrazioni estremi e molto gravi. Questo implica sanzioni pesanti dopo la fine del match, come appunto in caso di risse o aggressioni. Attraverso il blu, l'arbitro annuncia a tutti che sarà redatto un referto dettagliato su quanto accaduto che finirà direttamente sul tavolo della commissione disciplinare. Certa la squalifica superiore alle due giornate, con il rischio di stop anche di mesi.