Orsolini ribalta il Cagliari: il Bologna aggancia la Lazio. Vazquez salva il Genoa: 1-1 con l’Empoli

A cura di Alessio Pediglieri

Il Bologna festeggia e aggancia la Lazio al sesto posto in attesa di sapere cosa faranno i capitolini contro il Milan. Merito di uno scatenato Orsolini autore della doppietta con cui i felsinei ribaltano il vantaggio iniziale del Cagliari con Piccoli nel primo tempo. Secondo tonfo consecutivo del Genoa di Vieira evitato in Zona Cesarini: dopo la rete di Grassi, l'Empoli si fa male da solo nel finale con una mezza papera di Silvestri sul gol di Vazquez.

Bologna-Cagliari 2-1: Orsolini show

Al Dall'Ara il Bologna "regala" un intero primo tempo agli ospiti. I felsinei di Italiano faticano ad esprimere il loro classico gioco e i sardi ne approfittano con Nicola che mette in campo una squadra accorta, diligente e che sa colpire quando deve. Così proprio a metà del primo tempo al 22′ ci pensa Piccoli schierato in avanti con Luvumbo nel tandem cagliaritano: imbeccata di Augello e l'attaccante fulmina Skorupski per il vantaggio con cui si va all'intervallo.

Il Bologna non ci sta e la ripresa è di tutt'altro impatto anche perché cambiano gli interpreti in campo e gli effetti sono praticamente immediati: Felici fa fallo in area su Cambiaghi, per Zufferli è rigore che Orsolini non sbaglia dagli 11 metri per l'1-1. Che diventa qualche istante più tardi 2-1, sempre per opera del centrocampista rossoblù che da solo ribalta il match.

Genoa-Empoli 1-1: Grassi illude, disastro Silvestri

Il Genoa di Vieira vuole evitare il secondo KO di fila, dopo quello subito a San Siro contro l'Inter che ha lasciato amarezza e tossine nella testa e nei piedi dei suoi giocatori. Contro l'Empoli a Marassi il compito è delicato e complesso, con i toscani ritornati in un momento psicofisico importante dopo la sorprendente qualificazione in semifinale di Coppa Italia ai danni della Juve. Ma in campionato, sono già 4 i KO consecutivi e così a fare la gara è proprio l'Empoli a costruire le migliori occasioni, con Gyasi, Henderson e Pezzella.

E al 38′ passa grazie a Grassi che finalizza un rimpallo ravvicinato, con cui supera Leali e chiude il primo tempo. Nella ripresa il copione non sembra cambiare, col Genoa che si ripresenta in campo con forze fresche ma le idee sempre imballate a tal punto che Esposito sbaglia il colpo del KO al 61′. Il Genoa prova a crederci e nel finale succede l'imprevedibile: su tiro di Vazquez, Silvestri compie un goffo intervento e regala il pareggio ai liguri.