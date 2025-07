Orsolini racconta la difficoltà di andare a Capri: “È pazzesco. Vorrei, devo mettere barba e baffi?”

Riccardo Orsolini è stato tolto dal mercato dal Bologna, ma il diretto interessato non è in grado di dare certezze: "Non ho mai espresso la volontà di andare via, alla società e tantomeno al mio entourage. Ho detto solo che se eventualmente dovessero verificarsi offerte concrete prima bisogna passare dalla società e poi, se dirà sì, allora la palla passerà a me. Non fasciamoci la testa". L'esterno d'attacco marchigiano è reduce da una grande stagione, la migliore della sua carriera (15 gol e 5 assist in Serie A), un rendimento che gli ha anche fatto riconquistare la Nazionale. Una sua rete, la splendida rovesciata segnata all'Inter al 94′, è stata peraltro pesantissima nella lotta Scudetto tra il Napoli e i nerazzurri: per Orsolini ci sono state conseguenze non banali…

Orsolini travolto dalla riconoscenza dei tifosi del Napoli dopo il gol segnato all'Inter

"Non so ancora dove mettere tutte le mozzarelle, i casatielli, i babà che mi hanno mandato da Napoli dopo quel gol e lo Scudetto. Pazzesco. Io vorrei andare a Capri in vacanza: mi devo mettere barba e baffi?", dice Orsolini con un sorriso alla ‘Gazzetta dello Sport', cercando di far capire l'oceanico senso di riconoscenza da parte dei tifosi azzurri.

La stagione del Bologna è stata coronata dal trionfo in Coppa Italia sul Milan: "Ci siamo divertiti tanto, anche i giorni precedenti alla finale – ricorda ‘Orso' – c'era il giusto grado di tensione che veniva stemperata dal gruppo: è lì che l'abbiamo vinta, perché sulla carta eravamo spacciati, l'idea era che il Milan quando vuole spingere, beh, gioca e ti asfalta.Quella sera si sono allineati i pianeti: entrati sul campo ho detto: ‘C'è un’atmosfera tale che io non posso non vincere'. Ce lo siamo detti tutti…".

Riccardo Orsolini bacia la Coppa Italia vinta dal Bologna in finale sul Milan

"Non faccio le guerre per andare via dal Bologna, ma lo sappiamo: il calciomercato è folle"

Quanto al suo futuro, Orsolini ribadisce: "Io non voglio mettere punti interrogativi, creare situazioni ambigue: ho il piacere di rimanere, non ho mal di pancia, non ci sono frizioni, sto bene qui. Di Vaio ha detto che sul mercato può accadere di tutto tranne che per me? L'ha detto un esponente del club, quindi è un attestato di stima notevole. Ma lo sappiamo: il calciomercato è folle, gli ultimi giorni sono una centrifuga. Però ripeto: Orsolini non sta a fare le guerre per andare via. Sono tanti anni che sto qui, vuoi o non vuoi ti affezioni alla piazza, ai tifosi, come con una fidanzata con cui stai da molti anni e se ti ci lasci ti dispiace. Sarebbe un peccato".