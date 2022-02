Olympiacos-Atalanta dove vederla in diretta TV su TV8, Sky o DAZN: formazioni, orario e streaming L’Olympiacos ospita l’Atalanta allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo per la partita di ritorno dei playoff di Europa League. Si gioca oggi alle ore 19:00 e la gara sarà visibile in diretta tv in streaming su Sky e DAZN per gli abbonati. Non è prevista la diretta in chiaro su TV8.

A cura di Marco Beltrami

Europa League, Olympiacos–Atalanta dove vederla in diretta TV e streaming

L'Atalanta fa visita all' Olympiacos per la partita di ritorno dei playoff di Europa League: in palio la qualificazione agli ottavi. Il match tra i greci e i nerazzurri è in programma oggi 24 febbraio alle ore 19 allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo. L'Atalanta – reduce dalla sconfitta con la Fiorentina – è forte della vittoria in rimonta per 2-1 dell'andata, ottenuta grazie ad una doppietta di Djimsiti. Per qualificarsi la squadra di Gasperini, dovrà pareggiare o vincere, mentre in caso di sconfitta con un gol di scarto, alla luce del nuovo regolamento si andrà ai tempi supplementari.

Le probabili formazioni: Martins in campo con 3-4-3 schierando Papastathopoulos e Manolas. Attacco affidato al tridente Soares-Masouras- Onyekuru. In dubbio la presenza di M'Vila che potrebbe partire titolare. Gasperini dovrebbe schierare di nuovo Boga come falso nove, con Pasalici e Malinovsky a supporto. Hateboer, Koopmeiners, Freuler e Maehle a centro campo con Toloi, Demiral e Djimsiti in difesa.

Dove vedere Olympiacos-Atalanta in diretta TV

Dove vedere Olympiacos-Atalanta in TV? La sfida di ritorno dei playoff di Europa League non sarà trasmessa in chiaro e in forma gratuita, ma in esclusiva su Sky e DAZN. Gli abbonati della piattaforma satellitare potranno guardare la sfida sui canali Sky Sport (numero 253 del satellite), Sky Sport Arena (numero 204 del satellite). I possessori di Smart TV abbonati invece alla piattaforma streaming potranno connettersi all'app di DAZN, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick Tv, Google Chromecast, Xbox 3 o 4 o PlayStation 4 o 5.

Olympiacos-Atalanta, dove vederla in streaming

Come vedere Olympiacos-Atalanta in streaming? Il match si potrà vedere su dispositivi portatili e fissi, in due modi. Il primo è riservato agli abbonati DAZN che dovranno attraverso una buona connessione internet, sintonizzarsi sull'app di DAZN. Il secondo invece riguarda gli abbonati Sky che sfrutteranno l'app loro riservata Sky GO.

Europa League, le probabili formazioni di Olympiacos-Atalanta

L'Olympiacos dovrebbe scendere in campo contro l'Atalanta con il 3-4-3 e gli ex italiani Papastathopoulos e Manolas. In avanti attenzione a Soares, con Masouras e Onyekuru a completare il tridente. Atalanta con il possibile 3-4-2-1: sarà Boga a giocare come terminale offensivo, con Pasalic e Malinovskyi pronti a giocare a sostegno della punta. Le probabili formazioni:

OLYMPIACOS (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissè; Lala, M'Vila, A. Camara, Reabciuk; Masouras, Soares, Onyekuru. All. Pedro Martins.

ATALANTA (3-4-2-1):Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Boga. All. Gasperini.

A che ora si gioca

Il fischio d'inizio di Olympiacos-Atalanta è in programma oggi, giovedì 24 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Georgios Karaiskakis del Pireo. Nell'andata dei playoff di Europa League i nerazzurri si sono imposti in rimonta 2-1. L'arbitro del match sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.