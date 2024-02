Oggi l’Inter è diventata la seconda squadra più forte al mondo secondo un algoritmo: la classifica La speciale graduatoria ha un fondamento statistico attendibile. A incidere sui valori positivi sono una serie di variabili per effetto delle quali i nerazzurri sono davanti anche al Real Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Inter di Simone Inzaghi è la seconda squadra più forte al mondo secondo un algoritmo: più del Real Madrid o della pattuglia di inglesi che è alle spalle. C'è solo un club che, almeno per adesso, è inarrivabile e al comando: il Manchester City di Pep Guardiola detentore della Champions conquistata battendo in finale proprio i nerazzurri.

La speciale graduatoria ha un fondamento statistico attendibile. Sarà pur vero che la logica asettica dei numeri e dei dati è nulla rispetto all'imponderabilità del calcio ma dice molto sul livello di rendimento e sui progressi fatti dalle formazioni in proiezione. Il sistema di riferimento è quello degli Opta Power Rankings che associano una serie di variabili e di parametri definendo la classifica globale in base a un punteggio che va da un minimo di 0 a un massimo di 100.

La Top 10 delle squadre più forti elaborata da Opta Power Ranking.

L'Inter ha raggiunto un coefficiente di 97.7 (in crescita rispetto a una settimana fa), rasenta la perfezione che in questo momento della stagione ha le sembianze dei Citizens. Ma può ancora ambire a migliorarsi. Le ottime prestazioni tra campionato e coppa, la continuità di rendimento hanno fornito abbastanza rilievi da spingerla a un passo dalla vetta e, particolare non meno importante, inserirla nel lotto delle possibili candidate alla vittoria di questa edizione della Champions.

I calcoli dell'algoritmo. A incidere sui valori positivi c'è anzitutto l'andamento nel torneo nazionale, anche in questo caso i numeri danno una mano a capire il fenomeno nerazzurro: su 24 partite disputate ha incamerato 20 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta con una media punti complessiva di 2.63 a match e un saldo in termini di gol fatti (59) e subiti (12) di +47.

Un dato che si amplifica se si considera anche il cammino in Champions della formazione di Inzaghi: su 7 incontri giocati sono 4 le vittorie (9 reti fatte, 5 subite) e pesantissima è quella in casa nell'andata degli ottavi contro l'Atletico Madrid.

Come sono messe le altre italiane? Nella speciale classifica nessuna riesce a tenere il passo dell'Inter, proprio come accade in campionato. Juventus e Milan sono al 12° e 13° posto secondo gli Opta Ranking. L'Atalanta è 17ª, il Napoli campione d'Italia è scivolato in 26ª posizione, perdendo terrenoin questa stagione nefasta post-scudetto. Lazio e Roma ancora protagonista in Europa sono tra il 30° e il 32° gradino, tallonate dal Bologna (33°), più staccata è la Fiorentina (43ª).