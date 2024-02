Chi vincerà la Champions secondo l’algoritmo: solo due squadre più favorite dell’Inter Una simulazione effettuata attraverso un programma di analisi traccia una speciale classifica delle 16 formazioni che tra febbraio (andata) e marzo (ritorno) si affronteranno negli ottavi di finale. Chi ha maggiori chance di arrivare in finale e sollevare il trofeo? C’è qualche sorpresa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gli ottavi di finale riaprono la stagione della Champions League. Chi passerà il turno tra le 16 squadre qualificate? Quali di queste hanno maggiori possibilità di arrivare in finale a Wembley e vincerla? E soprattutto come sono le italiane? La prima a scendere in campo sarà la Lazio contro il Bayern Monaco, poi toccherà all'Inter che affronterà l'Atletico Madrid e il Napoli che incrocerà ancora una volta il Barcellona.

L'Italia riuscì a portare ben tre formazioni ai quarti nella scorsa edizione della Coppa. L'Inter fece il percorso netto e, dopo aver eliminato il Milan (a sua volta qualificato per aver battuto il Napoli), sfidò a Istanbul il Manchester City che trionfò grazie a una rete di Rodri.

Fu una stagione particolarmente esaltante per il calcio italiano che sognò anche in Europa League con la Roma di José Mourinho e in Conference con la Fiorentina di Vincenzo Italiano

Cosa accadrà quest'anno in Champions? La situazione appare più complessa alla luce delle avversarie attuali sorteggiate e delle differenti ‘condizione di salute' dei club. Una simulazione effettuata attraverso il Power Rankings di Opta traccia una speciale classifica delle 16 formazioni che tra febbraio (andata) e marzo (ritorno) si affronteranno per il passaggio del turno.

La graduatoria viene stilata attraverso un sistema di catalogazione globale delle squadre e, in base alla somma di una serie di fattori, assegna un punteggio di abilità che va da 0 a 100. In sintesi, alla luce dei numeri, la squadra più forte è il Manchester City di Pep Guardiola che ha il massimo del punteggio e resta la super favorita per la vittoria del trofeo.

La speciale classifica dei club agli ottavi di finale

1. Manchester City 100

2. Real Madrid 97.6

3. Inter 96.7

4. Bayern Monaco 96

5. Arsenal 94.5

6. PSG 94

7. Atletico Madrid 93

8. Barcellona 92.3

9. Borussia Dortmund 91.7

10. Real Sociedad 91.1

11. Lipsia 90.6

12. Porto 90.2

13. PSV 90.1

14. Napoli 89.6

15. Lazio 87.9

16. Copenaghen 83.1

Come sono messe le italiane? Basta scorrere l'elenco per trovare la prima delle connazionali. È l'Inter di Simone Inzaghi, 3ª alle spalle anche del Real Madrid. In buona sostanza, rispetto alla squadra di Inzaghi, solo inglesi e blancos hanno maggiori possibilità di sollevare la Champions sotto il cielo di Wembley. Bayern Monaco e Arsenal sono dietro e completano la top 5. A seguire dalla 6ª alla 13ª posizione ci sono Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Barcellona, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Lipsia, Porto, Psv Eindhoven. Napoli (14°), Lazio (15°) e Copenaghen completano la lista.

Bastasse questa, dovrebbe essere già certa la griglia delle qualificate ai quarti: l'Inter sarebbe l'italiana superstite, mentre Napoli e Lazio non avrebbero alcuna possibilità contro Barcellona e Bayern Monaco. Sulla carta è così, il campo dirà fino a che punto l'algoritmo ha avuto ragione (o torto).