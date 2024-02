Champions League oggi in TV, le partite degli ottavi: orari e dove vederle Le partite di oggi, martedì 13 febbraio, dell’andata degli ottavi di Champions League. Tutte le info su calendario, orari, diretta tv e in chiaro di Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gli ottavi di finale della Champions League 2023-24 si aprono oggi, martedì 13 febbraio, con le prime partite del turno di andata in tabellone che si concluderà il 21 febbraio come da calendario. I campioni in carica del Manchester City saranno di scena in trasferta a Copenaghen, contro i danesi che hanno superato la fase a gironi da secondi (erano nel gruppo col Bayern Monaco).

Il Real Madrid di Ancelotti giocherà in Germania sul campo del Lipsia, match che verrà trasmesso in chiaro per tutti e in forma del tutto gratuita su Canale 5.

La prima delle italiane che andrà in campo sarà la Lazio ma bisogna attendere la giornata di domani, mercoledì 14 febbraio: allo stadio Olimpico affronterà il match proibitivo con il Bayern Monaco. A completare il quadro c'è PSG–Real Sociedad. Quanto all'Inter e al Napoli, che se la vedranno con Atletico Madrid e Barcellona, saranno di scena la settimana prossima: il 20 febbraio nerazzurri impegnati a San Siro, il 21 toccherà ai partenopei contro i catalani ospiti al Maradona.

Champions League 2024, le partite di oggi: gli orari tv

Sono due le partite inserite nel palinsesto televisivo odierno della Champions, entrambe si giocano alle ore 21. Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid saranno trasmesse in diretta TV, in chiaro e in esclusiva (ma solo per abbonati) sui canali di Sky e Infinity+ di Mediaset, mentre su Canale 5 sarà visibile senza alcun costo aggiuntivo. Stessi canali anche per vedere PSG-Real Sociedad mentre Lazio-Bayern Monaco andrà in onda solo su Prime Video.

martedì 13 febbraio

ore 21 – Copenaghen-Manchester City (Sky, Infinity+)

ore 21 – Lipsia-Real Madrid (Canale 5, Sky, Infinity+)

mercoledì 14 febbraio

ore 21 – PSG-Real Sociedad (Sky, Infinity+)

ore 21 – Lazio-Bayern Monaco (Prime Video)

Dove vedere la Champions League in TV, in streaming e in chiaro

Tutte le partite della Champions League saranno trasmesse in diretta tv solo per gli abbonati a Sky, a Infinity+ di Mediaset, Amazon Prime Video. Sarà possibile vederle anche in streaming su Sky Go, NOW, Infinity+. Lipsia-Real Madrid andrà in onda anche su Canale 5. Su Prime Video l'esclusiva di Lazio-Bayern Monaco.