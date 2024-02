Lazio-Bayern Monaco dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Sky o Amazon Prime: le probabili formazioni Lazio e Bayern Monaco si affrontano oggi all’Olimpico nell’andata degli ottavi di finale. Partita in programma alle 21, sarà trasmessa in TV e streaming in esclusiva su Prime Video. Le ultime news sulle formazioni di Sarri e Tuchel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

All'Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri affronta il Bayern Monaco per l'andata degli ottavi di Champions League (ore 21:00, diretta streaming su Amazon Prime Video). I biancocelesti sono la prima squadra italiana a scendere in campo per la fase ad eliminazione diretta della coppa europea in attesa di Napoli e Inter in programma la prossima settimana. Lazio, reduce dalla vittoria 3-1 in casa del Cagliari, e Bayern Monaco (campione di Germania) stanno vivendo una stagione tra luci e ombre in campionato. La squadra di Sarri è attualmente 8ª in classifica a -5 dal quarto porto, quella di Tuchel è 2ª in Bundesliga a -5 dal Leverkusen e reduce da una sconfitta pesante proprio contro le ‘aspirine'. L'arbitro designato per la partita di questa sera è il francese François Letexier

L'abbinamento in tabellone sulla carta appare proibitivo per i capitolini, considerata la differenza di valori in campo, ma apparso inevitabile alla luce della classifica al termine della fase a gironi: biancocelesti qualificati come secondi nel gruppo con l'Atletico Madrid, tedeschi leader assoluti nel proprio e tra i possibili candidati alla vittoria del trofeo. Due i precedenti quando Lazio e Bayern s'incrociarono ancora una volta negli ottavi della stagione 2020/2021: i bavaresi vinsero sia all'andata sia al ritorno con risultati molto netti (4-1 a Roma, 2-1 a Monaco – in panchina c'era Simone Inzaghi).

Quanto alle formazioni, la Lazio deve fare ancora a meno di Zaccagni. Nel tridente spazio a Pedro con on Felipe Anderson e Immobile. Il Bayern costretto a fare i conti con gli infortuni: alle spalle dell'unica punta, Kane, ci saranno Sané e Musiala. Spazio per il classe 2004 Pavlovic a centrocampo.

Partita: Lazio-Bayern Monaco

Data: mercoledì 14 2024

Orario: 21:00

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Diretta TV: Prime Video

Diretta streaming: Prime Video

Competizione: Champions League, andata ottavi

Dove vedere Lazio-Bayern Monaco in diretta TV su Sky, Canale 5 o Prime Video

La partita Lazio-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro solo per gli abbonati ad Amazon Prime Video, non è prevista messa in onda né su Sky, Tv8 o Canale 5. La si potrà vedere accedendo all'evento attraverso l'app su smart tv oppure utilizzando console di gioco (Xbox e PlayStation), oltre che dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast per adattare le tv tradizionali.

La telecronaca di Lazio-Bayern Monaco sarà codotta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella Var Room di Prime Video ci sarà l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che prenderà in esame gli episodi più controversi dell'incontro.

Lazio-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Lazio-Bayern Monaco sarà un'esclusiva di Amazon Prime Video anche in diretta streaming. Per vederla si potrà utilizzare la app oppure collegarsi al sito per accedere alla finestra dell'evento. Non è prevista alcuna diretta su Sky Go oppure NOW.

Champions League, le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

Nel tridente della Lazio non ci sarà Zaccagni, ancora non al meglio della condizione: al suo posto ci sarà Pedro accanto a Immobile e Felipe Anderson. Pellegrini o Hysaj a sinistra in difesa. Tra le fila dei bavaresi saranno Sané e Musiala ad agire alle spalle dell'unica punta, Kane. A centrocampo fiducia al 20enne Pavlovic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane. Allenatore: Tuchel.