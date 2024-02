La Lazio torna a vincere, Cagliari battuto 3-1: Immobile segna il 200° gol in Serie A La Lazio batte 3-1 il Cagliari a domicilio e ritrova il successo. Autorete di Deiola, gol di Immobile (al 200° centro in Serie A), Gaetano e Felipe Anderson. Quarta sconfitta di fila per i rossoblu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Lazio torna al successo e si riporta al sesto posto in Serie A. La squadra di Sarri ha battuto il Cagliari per 3-1. Per i rossoblu questa è una sconfitta pesante. Il quarto ko consecutivo mette in difficoltà la squadra di Ranieri, invischiata nella lotta per non retrocedere. Ciro Immobile ha realizzato il 200° gol della sua carriera in campionato.

L'avvio di partita è molto tattico, come facilmente prevedibile, considerati gli allenatori delle due squadre. La Lazio ha subito un'occasione, ma Scuffet evita un'autorete, poi il portiere è bravo su un gran tiro di Immobile. Il Cagliari in attacco si vede poco, la Lazio fa un po' fatica a trovare spazi, ma poco prima della mezz'ora comunque passa in vantaggio. La combinazione è bella, Deiola colpisce male ed è autogol, 1-0. La squadra di Sarri si sblocca, gioca sempre meglio, ma non raddoppia e nel recupero è il Cagliari a essere pericolosissimo. Provedel si salva con un grande intervento.

Ranieri ripresenta la sua squadra con due novità: Luvumbo e Gaetano. Le sostituzioni danno la scossa. Provedel sale subito sugli scudi, ma la Lazio con una ripartenza letale trova il raddoppio. Isaksen mette lo zampino, Scuffet respinge, la difesa dei sardi è messa male, Immobile è lesto, insacca fa 2-0 e soprattutto segna il 200° gol in Serie A, ottavo in assoluto a raggiungere questo traguardo (davanti a lui c'è Roberto Baggio).

Per la Lazio non c'è nemmeno il tempo di festeggiare che il Cagliari torna in partita e lo fa con un gol favoloso di Gaetano, che calcia da oltre venticinque metri e mette il pallone nell'angolino, 1-2. La partita diventa bellissima, capovolgimenti di fronte infiniti, Gaetano sfiora la doppietta. Sarri fa i cambi e la Lazio trova il gol del 3-1. Un'altra ripartenza letale, la firma è di Felipe Anderson, che sfrutta anche una deviazione per segnare il terzo gol in campionato. Ranieri cambia ancora, mette l'amuleto Pavoletti, ma la Lazio ne ha di più. Kamada nel finale colpisce il palo.