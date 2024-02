Champions League 2024, il calendario degli ottavi: partite e orari TV Il programma degli ottavi di finale di Champions League con le partite di andata e ritorno di Lazio, Inter e Napoli rispettivamente contro Bayern, Atletico e Barcellona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Champions League riparte con gli ottavi di finale. Il programma delle partite di andata e ritorno è già noto, con tre squadre italiane in campo ovvero Lazio, Inter e Napoli che affronteranno rispettivamente Bayern, Atletico Madrid e Barcellona.

Già noti gli orari e le date dei match, che si disputeranno tutti alle 21. Lazio-Bayern si giocherà mercoledì 14 febbraio in diretta TV su Prime Video con il ritorno in programma martedì 5 marzo in TV su Sky e Infinity. Inter-Atletico si giocherà martedì 20 febbraio in TV su Sky e Infinity+ con ritorno il 13 marzo in Spagna su Prime Video. Napoli-Barcellona in programma al Maradona il 21 febbraio (diretta TV su Prime Video), con ritorno il 12 marzo visibile su Sky e Infinity+. Ancora da definire il programma delle partite trasmesse in TV in chiaro.

Le partite di andata degli ottavi di Champions League: le date

Il programma delle partire di andata degli ottavi di Champions League si apre martedì 13 febbraio e si chiude il 21 febbraio. La prima a scendere in campo delle italiane è la Lazio che ospiterà il Bayern Monaco, mercoledì 14 febbraio, seguita dall'Inter che sfiderà l'Atletico Madrid al Mezza il 20 febbraio. Napoli-Barcellona si disputerà invece il 21 febbraio.

Copenaghen-Manchester City , martedì 13 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+)

, martedì 13 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+) Lipsia-Real Madrid , martedì 13 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+)

, martedì 13 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+) PSG-Real Sociedad , mercoledì 14 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+)

, mercoledì 14 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+) Lazio-Bayern Monaco , mercoledì 14 febbraio ore 21 (TV: Prime Video)

, mercoledì 14 febbraio ore 21 (TV: Prime Video) PSV-Borussia Dortmund , martedì 20 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+)

, martedì 20 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+) Inter-Atletico Madrid , martedì 20 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+)

, martedì 20 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+) Porto-Arsenal , mercoledì 21 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+)

, mercoledì 21 febbraio ore 21 (Sky, Infinity+) Napoli-Barcellona, mercoledì 21 febbraio ore 21 (Prime Video)

Ottavi Champions League, quando si giocano le partite di ritorno

Le partite di ritorno degli ottavi di finale iniziano il 5 marzo e si chiudono mercoledì 13. Si parte con Bayern-Lazio, proprio il 5 marzo, mentre Barcellona-Napoli andrà in scena il 12 marzo. Atletico Madrid-Inter si giocherà mercoledì 13 marzo.

Real Sociedad-PSG , martedì 5 marzo (Sky, Infinity+)

, martedì 5 marzo (Sky, Infinity+) Bayern Monaco-Lazio , martedì 5 marzo (Sky, Infinity+)

, martedì 5 marzo (Sky, Infinity+) Manchester City-Copenhagen, mercoledì 6 marzo (Sky, Infinity+)

mercoledì 6 marzo (Sky, Infinity+) Real Madrid-Lipsia, mercoledì 6 marzo (Sky, Infinity+)

mercoledì 6 marzo (Sky, Infinity+) Arsenal-Porto, martedì 12 marzo (Sky, Infinity+)

martedì 12 marzo (Sky, Infinity+) Barcellona-Napoli , martedì 12 marzo (Sky, Infinity+)

, martedì 12 marzo (Sky, Infinity+) Atletico Madrid-Inter , mercoledì 13 marzo (Prime Video)

, mercoledì 13 marzo (Prime Video) Borussia Dortmund-PSV, mercoledì 13 marzo (Sky, Infinity+)