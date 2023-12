Biglietti Napoli agli ottavi di Champions League, quando escono e possibili costi Il Napoli attende il nome dell’avversaria che sfiderà negli ottavi di Champions. Ecco i possibili prezzi dei biglietti per la partita di andata che si giocherà al Maradona.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli si è qualificato agli ottavi di Champions grazie alla vittoria sul Braga (2-0) all'ultima giornata: ha chiuso da secondo del Gruppo C e non è tra le teste di serie del sorteggio. Tra le possibili avversarie abbinate agli azzurri in tabellone ci sono tutte le prime classificate, eccezion fatta per il Real Madrid già affrontato nella fase a gironi. Bayern Monaco, Manchester City e Arsenal sono le squadre che sulla carta appaiono assolutamente proibitive rispetto a Barcellona, Real Sociedad, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.

La squadra di Walter Mazzarri disputerà l'andata degli ottavi in casa: da regolamento, il beneficio del ‘ritorno' tra le mura amiche è lasciato alla formazione testa di serie. Le date del doppio confronto sono già note ma si avrà la certezza del giorno in calendario solo a corredo della cerimonia dei sorteggi: andata il 13-14 o 20-21 febbraio, ritorno il 5-6 o 12-13 marzo 2024.

Quando inizia la vendita dei biglietti per la prima sfida in programma al Maradona? Il riferimento a quanto accaduto nella scorsa stagione può essere un utile esempio oltre a tutte le info per l'acquisto dei tagliandi. In occasione della trasferta a Francoforte il Napoli comunicò sul proprio sito ufficiale che la procedura per comprare i ticket sarebbe partita il 7 febbraio, due settimane prima della gara in Germania. Molto dipenderà da quale dei due slot sarà occupato dai campioni d'Italia (se 13-14 oppure 20-21 febbraio).

Leggi anche Le squadre qualificate agli ottavi di Champions League e le fasce delle italiane

Quando inizia la vendita dei biglietti per il Napoli agli ottavi di Champions e dove comprarli

I biglietti per la partita di andata degli ottavi di Champions League saranno acquistabili sia online che presso i rivenditori autorizzati. Lo si potrà fare non appena sarà ufficiale la data in calendario del doppio confronto tra febbraio e marzo che vale il passaggio ai quarti. L'elenco completo dei punti vendita è indicato sul sito ufficiale sella Società Calcio Napoli. In alternativa si possono acquistare i tagliandi anche online: per farlo bisognerà collegarsi al sito ufficiale alla sezione "biglietti" e seguire il percorso indicato attraverso la piattaforma Ticketone.

La società azzurra riserverà le prime fasi di acquisto agli abbonati e ai tesserati, solo successivamente sarà aperto anche il canale per la vendita libera.

Quanto costeranno i biglietti: i possibili prezzi

I prezzi dei biglietti non sono ancora stati resi noti dal Napoli, possibile che non si discostino di molto rispetto ad esperienze recenti come il match contro l'Eintracht Francoforte o addirittura quello col Milan (ma erano i quarti di finale) della scorsa edizione della Coppa.

Ricalcò il listino delle tariffe applicate in occasione della Champions 2019-2020 quando per l'ottavo di finale con il Barcellona vennero tagliati i tagliandi ‘ridotti' e la variazione dei costi fu al rialzo: dai 60/70 euro per una curva (senza alcuna distinzione tra anello superiore o inferiore) fino a un massimo di 250 euro per la Tribuna Posillipo, oltre ai 100 euro per i Distinti, i 150 per la Tribuna Nisida e gli 80 per la Tribuna Family (compresi 40 euro per gli under 12).

Più alte le tariffe per il match dei quarti contro il Milan: il prezzo per un biglietto di Curva fu fissato a 90 euro, un posto nei distinti a 130 euro. Per accedere alla Tribuna Nisida i costi furono di 220 euro, mentre il top fu la tribuna Posillipo (340 euro).