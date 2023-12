Sorteggi Champions League, orario e dove vederli in diretta tv e streaming: le avversarie agli ottavi di Napoli, Inter e Lazio

Alle ore 12 di questo lunedì 18 dicembre si tengono i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League 2023-2024. Le tre squadre italiane ancora in corsa sono tutte e tre in seconda fascia. Ciò significa che Napoli, Inter e Lazio rischiano un sorteggio durissimo. Real Madrid, Bayern e Manchester City gli avversari da evitare. Il sorteggio inizierà alle ore 12 e si potrà seguire in TV su Sky e in chiaro sul 20.

Dove vedere i sorteggi degli ottavi di Champions League 2023/24 in TV e streaming: l'orario

I sorteggi degli ottavi della Champions che vedranno tra le protagonista anche Inter, Napoli e Lazio si potranno seguire in diversi modi. In TV saranno trasmessi da Sky Sport 24 (canale 200) e dal 20 in chiaro. Streaming con Sky Go, NOW, Mediaset Infinity e il sito UEFA. Si parte alle ore 12.

Le fasce del sorteggio, le avversarie di Napoli, Lazio e Inter agli ottavi

Le tre squadre italiane in corsa in Champions League sono tutte inserite nella seconda fascia ed avranno dunque agli ottavi una delle prime otto classificate. Napoli, Inter e Lazio rischiano un sorteggio durissimo. Queste le fasce:

Prima fascia: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Atletico Madrid.

Seconda fascia: Napoli, PSV Eindhoven, Inter, PSG, Lazio, Lipsia, Copenaghen, Porto

