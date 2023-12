Biglietti Inter agli ottavi di Champions League, quando escono e possibili costi L’Inter aspetta di conoscere l’avversaria negli ottavi di Champions. Ecco i possibili prezzi dei biglietti per la partita di andata che si giocherà allo stadio Meazza di Milano.

A cura di Marco Beltrami

L'Inter si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League arrivando seconda nel suo girone alle spalle della Real Sociedad per la differenza reti. La squadra di Simone Inzaghi non sarà testa di serie al sorteggio e potrebbe affrontare come avversaria una tra Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona. Agli ottavi l'Inter disputerà l'andata in casa il 13, 14, 20 o 21 febbraio, con il ritorno in programma il 5, 6, 12 o 13 marzo.

Quando sarà possibile acquistare i biglietti per la partita degli ottavi di Champions dell'Inter allo stadio Meazza di Milano? Al momento non ci sono informazioni precise ma può essere utile il riferimento al precedente della scorsa stagione, quando i nerazzurri affrontarono il Porto. L'Inter in quell'occasione comunicò sul proprio sito ufficiale che la vendita libera dei biglietti per gli ottavi di Champions sarebbe iniziata il 25 gennaio con gli abbonati invece che avrebbero potuto approfittarne già dal 16 gennaio. Tutto dipenderà dalla data scelta per la partita.

Quando inizia la vendita dei biglietti per l'Inter agli ottavi di Champions e dove comprarli

I biglietti per l'andata degli ottavi di Champions dell'Inter si potranno acquistare sia online che fisicamente presso i rivenditori autorizzati. Appena sarà ufficializzata la data in calendario di andata e ritorno tra febbraio e marzo saranno fornite tutte le informazioni presso il sito ufficiale. Oltre alla piattaforma si potranno comprare i biglietti anche presso i punti vendita Inter Store Milano, e presso i riferimenti autorizzati Vivaticket. Nel caso dovessero restare biglietti residui questi potrebbero essere disponibili presso gli uffici del club dello stadio Meazza.

Quanto costeranno i biglietti: i possibili prezzi

I prezzi dei biglietti degli ottavi di Champions non sono stati ancora resi noti dall'Inter. Al momento quello che si può fare è tenere d'occhio i prezzi della scorsa stagione, quando la formazione di Inzaghi ospitò al Meazza il Porto. In quell’occasione i prezzi oscillarono da un minimo di 39 euro per il terzo anello verde, fino ad un massimo di 295 euro per la poltroncina rossa centrale. Per quanto riguarda le tribune si andrà dai 160 euro fino ai 245, con le curve invece da 45 e 75 euro.

Lecito aspettarsi un aumento rispetto alla scorsa annata. In questa edizione della Champions, l’Inter per la partita di “cartello” contro la Real Sociedad ha utilizzato quasi gli stessi prezzi degli ottavi contro il Porto: curve a 39, 45, 49 euro, tribune da 145 ai 180 euro