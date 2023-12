L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions come seconda: solo 0-0 contro la Real Sociedad L’Inter non è andata oltre lo 0-0 nell’ultimo match della fase a gironi di Champions contro la Real Sociedad. Un risultato che fa qualificare i nerazzurri agli ottavi come secondi.

L'Inter non va oltre lo 0-0 contro la Real Sociedad nell'ultima partita della fase a gironi di Champions League. Un risultato che incide sulla classifica finale del raggruppamento: la squadra di Inzaghi e quella spagnola chiudono appaiate al primo posto con 12 punti, ma i nerazzurri sono secondi in virtù della differenza reti. Questo significa che i nerazzurri potrebbero ritrovarsi ad affrontare un sorteggio più complicato, rispetto alla Real in vista degli ottavi in programma a febbraio.

La Real Sociedad ha dominato dal punto di vista del possesso palla, soprattutto nel primo tempo. Curiosamente però il pallino del gioco non è stato sinonimo di occasioni da gol che al contrario sto state tutte a favore dell'Inter. Incontenibile Thuram, protagonista in particolare di una bella cavalcata culminata in un assist a Sanchez incapace però di capitalizzare al massimo. La squadra di Simone Inzaghi anche nel secondo tempo ha avuto le chance migliori sempre con Thuram che ha poi lasciato il campo ad Arnautovic, pronto a far coppia con l'altro neoentrato Lautaro Martinez.

In realtà però l'Inter con il passare dei minuti non è più riuscita ad intensificare il suo apporto offensivo alla ricerca del gol vittoria, pesantissimo. Il match è dunque scivolato via nel finale senza particolari sussulti, eccezion fatta per un calcio di rigore assegnato a Kubo per un contatto con Calhanoglu. L'arbitro svizzero Scharer però richiamato al controllo Var all'on-field review ha cancellato tutto, ammonendo il giapponese per simulazione. Un tentativo di ingannare il direttore di gara quasi riuscito da parte del centrocampista offensivo.

L'ultimo guizzo è stato quello di Lautaro che da posizione complicata ha provato a pescare il jolly nel recupero, ma senza fortuna. Ora, almeno in Europa, è tempo di ricaricare le energie in vista della fase ad eliminazione diretta. Per l'immediato invece Inzaghi dovrà pensare al match contro la Lazio che potrebbe essere cruciale per la classifica di Serie A.