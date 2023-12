Biglietti Lazio agli ottavi di Champions League, quando escono e possibili costi La Lazio attende l’avversaria del doppio confronto negli ottavi di Champions. Ecco i possibili prezzi dei biglietti per la partita di andata che si giocherà allo stadio Olimpico.

La Lazio si è qualificata agli ottavi di finale di Champions grazie al secondo posto nel Gruppo E, alle spalle dell'Atletico Madrid. I biancocelesti non saranno tra le teste di serie al sorteggio che si svolgerà lunedì 18 dicembre a Nyon e rischiano un abbinamento durissimo in tabellone considerata la griglia delle formazioni inserite in prima fascia: tranne i colchoneros (che non possono pescare per averli affrontati nel girone), gli spauracchi da evitare sono Bayern Monaco, Manchester City e Arsenal. Per il tecnico, Maurizio Sarri, l'avversario più gradito contro il quale misurarsi è "il Barcellona".

In attesa del calendario degli incontri e delle date, c'è già una certezza: la Lazio giocherà l'andata degli ottavi in casa. Lo prevede il regolamento che lascia alle teste di serie il vantaggio di disputare il ritorno in casa. Il primo turno a eliminazione diretta è previsto tra metà febbraio e metà marzo: andata il 13-14 o 20-21 febbraio, ritorno il 5-6 o 12-13 marzo 2024.

Quando inizia la vendita dei biglietti? Il giorno preciso lo si saprà solo quando sarà ufficiale la data dell'incontro in programma all'Olimpico e potrebbe avere un lasso di tempo differente rispetto a quanto accaduto in occasione delle gare dei gironi in base alle info raccolte sul sito ufficiale del club.

L'esempio di riferimento più recente è la prima partita del Gruppo E con l'Atletico Madrid quando, conclusa la mini campagna per gli abbonamenti, la società comunicò la messa in vendita dei tagliandi a partire dal 13 settembre (sei giorni prima del match in calendario per il 19).

Quando inizia la vendita dei biglietti per la Lazio agli ottavi di Champions e dove comprarli

I biglietti per la partita di andata degli ottavi di Champions della Lazio potranno essere acquistati sia online, attraverso il Vivaticket a cui si accede dalla sezione "biglietti" sul sito ufficiale della SS Lazio, sia recandosi presso i punti vendita ufficiali inseriti nella lista del club.

Quando sarà possibile acquistarli? Non appena sarà ufficiale la data in calendario del doppio confronto tra febbraio e marzo. La società biancoceleste riserverà una fase di prelazione agli abbonati e ai tesserati, successivamente sarà aperto anche il canale per la vendita libera.

Quanto costeranno i biglietti: i possibili prezzi

La Lazio non ha ancora reso noto il tariffario per i biglietti di accesso ai differenti settori dello stadio Olimpico. Per avere un'idea di quelli che potrebbero essere i prezzi dei ticket si può risalire a quelli praticati in occasione della sfida con l'Atletico Madrid ai gironi, considerato che l'ultima partecipazione dei biancocelesti risale a 3 stagioni fa (edizione della Champions 2020-2021) quando negli ottavi di finale i capitolini affrontarono il Bayern Monaco.

Trattandosi di un incontro degli ottavi e, al netto dell'importanza dell'avversario, è possibile vi sia un aumento del costo dei ticket rispetto ai prezzi praticati di recente: con l'Atletico Madrid pagando 50 euro si poteva accedere ai settori di Curva e Distinti; 70, 80, 90, 110 e 150 euro i prezzi per le diverse porzioni della Tribuna Tevere; 110-150 anche per la Tribuna Monte Mario; 500 euro per la Tribuna d'onore centrale.