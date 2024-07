Il gesto di Noslin che ha conquistato i tifosi della Lazio: fa fermare tutti pur di salutarli

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Tijjani Noslin è stato il primo acquisto della Lazio targata Marco Baroni in vista della prossima stagione. Il club biancoceleste ha prelevato l'attaccante olandese dal Verona, dove aveva giocato da gennaio scorso, collezionando cinque reti e quattro assist. Il giocatore, utilizzato sia da punta centrale che da attaccante esterno dal proprio tecnico, ha già conquistato i tifosi biancocelesti. Non solo per le sue buone e convincenti prestazioni durante i primi giorni di ritiro, ma anche per un gesto proprio nel corso del ritiro della squadra.

In un video pubblicato da "Cittaceleste" su Instagram, si vede il pulmino con a bordo alcuni calciatori della Lazio pronto a partire per accompagnarli al campo d'allenamento agli ordini di Barone. Uno degli accompagnatori esorta Noslin a salire ma l'attaccante in quel momento si accorge di essere richiesto dai propri tifosi. L'ex Verona a quel punto chiede se si potesse ritardare la partenza. Il tempo di scattare qualche selfie e firmare qualche autografo. Accontentato, Noslin viene acclamato immediatamente dai suoi nuovi tifosi.

Le cifre dell'affare Noslin tra Lazio e Verona

Tutti hanno apprezzato tantissimo che Noslin avesse avuto quel pensiero nei confronti di chi si è recato ad Auronzo di Cadore per seguire sin dal ritiro i biancocelesti. Noslin è stato l'unico della rosa a fermarsi con i tifosi oltre ai portoghesi Sana Fernandes e Nuno Tavares. "Quanta umiltà e rispetto per noi tifosi" scrive qualcuno sui social vedendo queste immagini. Noslin è arrivato quasi a sorpresa alla Lazio che ha sborsato 15 milioni di euro per portarlo nella capitale: Lotito ha garantito al presidente del Verona Setti anche il 10% in caso di rivendita futura.

"Grazie solo per il pensiero" dice una tifosa vedendo quelle immagini pensando che non avessero concesso a Noslin di fermarsi a salutare i propri tifosi. E invece quando l'attaccante si è avvicinato a tutti coloro i quali erano speranzosi di scattarsi un selfie con l'attaccante, si è dimostrato sorridente e disponibilissimo. Elementi fondamentali in questo calcio. Un semplice gesto che ha fatto felici i tifosi della Lazio pronti a iniziare una nuova stagione totalmente rivoluzionato dal punto di vista della squadra dopo gli addii di Immobile e Luis Alberto.