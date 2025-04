video suggerito

I tifosi del Bodo/Glimt avvisano la Lazio con una coreografia che sfotte la Roma: c'entra Super Mario I tifosi del Bodo/Glimt avvisano la Lazio con una coreografia che sfotte la Roma: i supporter del club norvegese si ispirano a Super Mario e sperano di vincere contro i biancocelesti, proprio come accaduto con i giallorossi.

A cura di Vito Lamorte

I tifosi del Bodo/Glimt avvisano la Lazio con una coreografia che sfotte la Roma: prima del fischio d'inizio della gara d'andata dei quarti di finale di Europa League i supporter del club norvegese hanno mostrato nella curva dell'Aspmyra Stadion questo telone che si ispira a Super Mario facendo intuire quale sia l'esito che sperano al fischio finale, ovvero quello di vincere contro i biancocelesti proprio come accaduto con i giallorossi.

Nel telo esposto si può notare Super Mario, vestito di giallorosso, a terra mentre Luigi si aggira spaventato con una torcia in mano: alle loro spalle c'è il fantasmino Boo, con lo stemma del Bodo/Glimt.

La coreografia dei tifosi del Bodo/Glimt avvisa la Lazio e sfotte la Roma

Una vera e propria dichiarazione d'intenti: dopo aver battuto la Roma nel 2021, la squadra norvegese vuole provare a vincere anche contro la Lazio.

Il Bodo/Glimt ha vinto tutte le ultime tre partite in casa contro squadre italiane, dopo aver perso le prime due. Le ultime quattro partite dei norvegesi contro squadre della Serie A sono state tutte contro la Roma nella Conference League 2021/2022, quando nei gironi arrivò la storica vittoria per 6-1 in casa contro la squadra di José Mourinho nella fase a gironi e il pareggio per 2-2 in trasferta. Nei quarti di finale della stessa competizioni il Bodo si ritrovò di fronte i giallorossi e, dopo aver vinto all'andata per 2-1, venne eliminato in virtù del 4-0 della partita di ritorno.