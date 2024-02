Brahim Diaz lancia il Real Madrid in Champions: l’ex Milan decisivo a Lipsia nell’andata degli ottavi Il gol dell’ex Milan Brahim Diaz permette al Real Madrid di battere 1-0 in trasferta il Lipsia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: decisivo per Carlo Ancelotti anche il portiere Lunin autore di diverse grandi parate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Un gol dell'ex Milan Brahim Diaz permette al Real Madrid di Carlo Ancelotti di mettere in discesa la doppia sfida degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024 con i tedeschi del Lipsia. La rete del trequartista spagnolo (e le parate di un Lunin in grande serata) consente infatti ai Blancos di espugnare con il risultato 1-0 la Red Bull Arena e affrontare il ritorno al Santiago Bernabeu con un grande vantaggio.

Una vittoria arrivata al termine di un match che ha visto le Merengues, orfane di diversi titolari compresa la stella Jude Bellingham, soffrire e non poco la velocità della formazione tedesca che fin dai primissimi minuti di gioco è scesa in campo senza alcun timore reverenziale trovando anche il gol del vantaggio con Sesko poi annullato dall'arbitro bosniaco per una posizione di fuorigioco attiva di Henrichs che si trovava alle spalle del portiere ucraino (e che ha fatto tornare in auge le polemiche sulla rete convalidata ad Acerbi in Roma-Inter nell'ultimo turno di Serie A).

Il Real va a folate e si affida soprattutto al suo leader tecnico Vinicius (che nella ripresa colpirà anche un palo) e alla classe di Brahim Diaz (che in avvio di secondo tempo sigla il gol vittoria al termine di una pregevole azione personale) ma soffre e non poco sulle insistenti incursioni offensive di Openda e compagni che creano una grande quantità di occasioni da gol sbattendo però sempre contro un Lunin insuperabile. Anche nel forcing finale, con il Real Madrid che perde anche Brahim Diaz per infortunio, i tedeschi non riescono a superare il muro alzato dal portiere ucraino che si prende la palma di migliore in campo mettendo in discesa l'obiettivo quarti di finale per la formazione di Carlo Ancelotti che dopo la netta vittoria sul Girona nell'ultimo turno de LaLiga ha già quasi ipotecato il titolo nazionale.