Guti a Kvaratskhelia: "Sono arrabbiato con lui, ci siamo scambiati dei messaggi su Instagram" L'ex giocatore del Real Madrid e della nazionale spagnola Guti ha raccontato la promessa fattagli da Khvicha Kvaratskhelia e non mantenuta dal georgiano. Una maglietta che non è mai arrivata: "Per questo sono un po' arrabbiato con lui".

A cura di Paolo Fiorenza

Khvicha Kvaratskhelia è uno degli uomini copertina degli Europei che si stanno giocando in Germania: il suo gol al Portogallo e alcune giocate diventate virali sui social sono la glassa sulla torta della storica qualificazione della Georgia agli ottavi, prima volta in una fase a eliminazione diretta per la nazionale biancorossa. Del funambolico esterno offensivo del Napoli ha parlato Guti, svelando lo scambio di messaggi privati con Kvara e la promessa fattagli dal georgiano di fargli avere una sua maglietta, promessa tuttavia non mantenuta: "Per questo sono un po' arrabbiato con lui".

Khvicha Kvaratskhelia esulta dopo il gol segnato in Portogallo-Georgia

Guti idolo di Kvaratskhelia da bambino

Tutto nasce dalla passione del Khvicha bambino per l'ex calciatore del Real Madrid e della nazionale spagnola. Non è un segreto che Kvaratskhelia abbia come idolo Cristiano Ronaldo, col quale ci sono stati momenti di grande empatia in occasione di Portogallo-Georgia. Ma prima ancora del cinque volte Pallone d'Oro, è stato un altro il modello cui guardava con occhi sognanti: "Il mio primo amore è stato Guti del Real Madrid. Quando giocavo con gli amici a Tbilisi, la mia città, indossavamo magliette bianche: io, dietro, scrivevo il suo nome col numero 14", ha raccontato Kvara qualche tempo fa.

La promessa di Kvara a Guti: "Gli manderò la mia maglia"

Saputa questa cosa, Guti l'anno scorso ha fatto in modo da far recapitare a Napoli una maglietta del Real firmata da lui, con una dedica bellissima: "Per Khvicha, grazie per esserti innamorato del mio calcio. Il tuo calcio farà innamorare molti bambini". Assieme alla maglia c'era anche un biglietto in cui l'ex centrocampista, oggi 47enne, auspicava di vedere Kvaratskhelia con la camiseta merengue: "Spero che ti piaccia la maglietta e che i tuoi sogni si avverino. Ti aspetto a Madrid, un abbraccio, spero di vederti presto. Guti".

Il georgiano era stato molto toccato dal gesto di Guti ed aveva risposto promettendo di ricambiare: "Non so che dire. Grazie, per me è una cosa importante perché lo sognavo. Grazie mille, ancora. Anch'io ho un regalo per Guti e glielo manderò. Grazie ancora per la maglietta e il messaggio, perché tu sei una leggenda del calcio". Parole cui evidentemente hanno fatto seguito altre scritte in privato allo spagnolo, come ha raccontato quest'ultimo a ‘El Chiringuito de Jugones'.

Ma la maglia ancora non è arrivata: "Sono un po' arrabbiato con lui"

"È molto bello – ha commentato Guti a proposito del fatto di essere l'idolo da bambino di Kvaratskhelia – Soprattutto perché alla fine non sai fin dove arriva il tuo calcio e chi se ne innamora. E succedono questi casi che poi diventano professionisti, diventano grandi giocatori e lo dicono. È molto bello, davvero".

L'ex giocatore del Real ha poi bonariamente rimproverato Kvara per la promessa non mantenuta, auspicando che possa rimediare presto, visto che la Georgia adesso giocherà negli ottavi proprio contro la Spagna: "Sono un po' arrabbiato con lui. Perché? Beh, ci stavamo mandando dei messaggi su Instagram e lui mi ha promesso una sua maglietta che ancora non ho ricevuto. Spero che dopo che l'ho detto qui, me ne mandi una della Georgia, perché mi piacerebbe averla a casa mia".

Dopo un invito così esplicito, Kvaratskhelia sicuramente provvederà a saldare il suo debito nei confronti di Guti, magari dopo aver mandato a casa la Spagna. Anche se per i bookmakers le possibilità della squadra allenata da Willy Sagnol sono prossime allo zero (1,10 è la quota per il passaggio del turno iberico).