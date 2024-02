Il Manchester City ipoteca già i quarti di Champions: 3-1 al Copenaghen nel segno di De Bruyne Tutto facile per i campioni d’Europa, che si sono imposti 3-1 nel primo degli ottavi di finale. Per Guardiola decisivi i gol di De Bruyne, Bernardo Silva e Foden. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

É stato un tiro al bersaglio, soprattutto nel primo tempo, ha vinto come previsto il Manchester City, campione in carica, che però alla fine si è imposto per 3-1 in casa del Copenaghen. L'incontro è stato deciso dai gol di De Bruyne, il migliore in campo, Bernardo Silva e Foden. A secco Haaland. La gara di ritorno si disputerà il 6 marzo, con Guardiola che, come il Real Madrid vittorioso a Lipsia, già intravede i quarti di finale.

Oltre il 70% di possesso palla, sarà felice Guardiola per questo dato che certifica il dominio totale della squadra inglese che nei primi quarantacinque minuti ha mostrato il meglio e il peggio. Perché di occasioni ne sono arrivate a raffica, ma è bastato un errore di Ederson per rimettere, per una decina di minuti, in parità i danesi. Il City si è imposto grazie a un ispiratissimo Kevin De Bruyne che nelle gare a eliminazione diretta ha una marcia in più. Al 10′ è KDB ad aprire le danze, decimo gol nelle ultime ventidue partite dagli ottavi in poi (e nove assist, tanto per gradire).

Il Manchester crea e ricrea, ma non raddoppia, Haaland ci prova, è autore di un gesto atletico meraviglioso quando prova pure la rovesciata, ma il gol della certezza non c'è. E addirittura il Copenaghen pareggia sfruttando un errore di Ederson, ma il merito dell'1-1 è tutto di Mattasson che calcia da lontano e centra l'angolino. Non trema il City, ma certo riflette, sente un filo d'ansia fino al 45′ quando Bernardo Silva sfrutta una disattenzione della difesa danese si infila e con un bel tocco supera il polacco Grabara, 2-1 all'intervallo.

Nella ripresa il City cerca il tris, il Copenaghen si difende, lo fa anche con le parate del suo portiere che al 90′ dice di no due volte ad un Haaland rabbioso e potente, ma non preciso. Ma il 3-1 il Manchester lo vuole e lo trova al 92′ quando si segna ancora sull'asse formato da De Bruyne e Foden, che stavolta passa da assist man a goleador. Finisce 3-1 il Manchester City è praticamente già ai quarti di finale.