“Non ci provare con Antonella”: Icardi avvisato dopo l’arrivo di Messi al PSG L’arrivo di Leo Messi al PSG è il colpo di mercato dell’anno: un trasferimento che avrà conseguenze anche nella vita di altre persone, in primis in quella dei suoi nuovi compagni di squadra a Parigi. Tra questi, il nome di Mauro Icardi è diventato caldissimo nelle ultime ore: non per motivi calcistici.

A cura di Paolo Fiorenza

Il reclamizzatissimo trasferimento di Leo Messi al PSG ha portato con sé – come tutti i film di successo – anche degli spin-off: ovvero storie di personaggi diversi dal protagonista che arrivano a vivere di vita propria. Del resto era inevitabile, vista la caratura dei giocatori presenti nello spogliatoio parigino, che fiorisse la narrativa sulle loro diverse reazioni all'arrivo del miglior giocatore al mondo, anche alla luce di rapporti pregressi non esattamente amichevoli. È il caso di Sergio Ramos, che con Messi ha dato vita a sconti all'arma bianca nella Liga con le maglie di Real Madrid e Barcellona e che adesso ha subito sotterrato l'ascia di guerra abbracciando calorosamente il fuoriclasse argentino, ma anche il rapporto con Mbappé sta facendo versare fiumi di inchiostro, vista la volontà del francese di cambiare aria per essere lui – altrove – la stella indiscussa della squadra.

E poi c'è il capitolo Mauro Icardi. Una storia che si nutre di un doppio filone letterario, abbondante negli anni passati. Da un lato c'è l'immagine stereotipata del bomber che ‘ruba' la moglie al suo amico e compagno di squadra Maxi Lopez, dall'altro rispuntano le voci sul veto di Messi alla convocazione di Icardi nella Nazionale argentina. Il rapporto dell'ex nerazzurro con l'Albiceleste in effetti è sempre stato difficile: appena 8 le presenze complessive, di cui l'ultima tre anni fa, una miseria alla luce dei suoi numeri. Che Messi sia più di un semplice capitano della Selección è cosa nota: essere nelle sue grazie aiuta ad essere preso in considerazione, meglio ancora essere suo amico. E Maxi Lopez lo è: i due sono stati compagni al Barcellona e la questione Wanda Nara non fu presa affatto bene da Messi, che di lì in poi si sarebbe opposto alla chiamata di Icardi in Nazionale, spalleggiato da un altro gruppetto di giocatori definito dai media ‘clan Messi'.

E pazienza se Icardi all'epoca si mise con Wanda solo quando il matrimonio di lei con Maxi Lopez era ormai naufragato, pazienza se da quel momento è il marito e padre di famiglia più presente che ci sia per i cinque bambini di casa (di cui tre di Maxi): nell'immaginario collettivo resta il traditore dell'amico e compagno. Ecco dunque apparecchiata la sceneggiatura che ha prodotto la valanga di ‘avvertimenti' social per Maurito. Peraltro l'attaccante ex Inter sui propri profili ha ignorato completamente l'arrivo di Messi al PSG, non postando alcun benvenuto o altri messaggi che si riferissero a Leo. Un paio di giorni fa, invece, ha pubblicato una sua foto assieme al proprio cane, sotto alla quale i tifosi del PSG si sono scatenati.

Oggetto dei messaggi: Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi. "Attento ad Antonella", "Occhio con la Roccuzzo", "Non ci provare con Antonella", fino alle minacce neanche tanto velate: "Attento a te". Altri già lo salutano, immaginando che al PSG accada quello che è successo nella Nazionale argentina: "Dì addio al club, al PSG, a tutto". Qualcun altro ha notato il ‘like' dato da Icardi una settimana fa ad una foto della moglie di Messi in costume: insomma l'idea del possibile rapporto tra i due è abbastanza chiara ed ovviamente del tutto malsana quanto irreale.

Poche ore fa c'è stato il primo incontro tra i due, immortalato dal PSG nelle strutture del club parigino. Una foto con due sorrisetti e nessun abbraccio – a differenza delle scene diffuse con gli altri nuovi compagni – che ha generato altri commenti ironici sui social. Icardi è tra i nomi dati in uscita dal club degli sceicchi per recuperare un po' del denaro speso per garantire ai nuovi arrivati i loro faraonici stipendi. Diciamo che l'arrivo di Messi non è destinato a far cambiare idea al PSG.