Il PSG pronto a vendere 10 giocatori dopo l’ufficialità dell’acquisto di Messi Con l’acquisto di Lionel Messi il monte ingaggi della rosa del Paris Saint-Germain supererebbe i 300 milioni di euro: Al-Khelaïfi e i vertici del club parigino starebbero pensando di finanziare l’arrivo del calciatore argentino a Parigi vendendo almeno 10 giocatori prima della fine della sessione di mercato.

A cura di Vito Lamorte

Meno di un mese fa il quotidiano francese L'Équipe aveva spiegato che il Paris Saint-Germain aveva informato il DNCG, un rigoroso organismo di controllo finanziario del calcio francese, che prevedeva di recuperare circa 180 milioni di euro dalle vendite di giocatori per compensare il dannoso deficit tra i 250 e i 300 milioni che scarseggiano nelle casse della società parigina. L'informazione trapelata non aveva trovato ulteriori conferme ma tutto potrebbe cambiare l'acquisto di Leo Messi. Indubbiamente il deficit del club nella capitale francese aumenta di molto e, secondo le informazioni pubblicate da The Athletic questa domenica, il PSG starebbe valutando la possibilità di vendere fino a 10 giocatori per provare a recuperare un po' di cash in seguito all'arrivo della stella argentina.

Con lo sbarco in Francia della Pulce, la spesa salariale toccherebbe picchi che superano i 300 milioni di euro e i vertici del club insieme ad Al-Khelaïfi starebbero pensando ad una strategia per accompagnare verso la porta Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Rafinha e Idrissa Gueye. Gli altri nomi che potrebbero finire nella lista sono quelli di Mauro Icardi, Ander Herrera, Sergio Rico, Alphonse Areola, Layvin Kurzawa e Pablo Sarabia, molto più appetibili ma con ingaggi che fanno tremare il 90% dei club europei.

Il club parigino dovrà mettere a posti i conti nei prossimi giorni visto che, secondo la stampa francese, il contratto dell'argentino sarà di 40 milioni di euro netti ma i dirigenti del PSG confidano che l'attrazione commerciale e la notorietà di Messi possano aprire nuove porte al club, visto che Leo dovrebbe firmare un contratto di due anni con l'opzione per il terzo.

Dopo l'annuncio del Barcellona il club francese si è mosso rapidamente e manca solo l'ufficialità dell'arrivo del sei volte vincitore del Pallone d'Oro: Messi firmerà un contratto con ingaggio da 40 milioni di euro all'anno e così Mauricio Pochettino potrebbe avere a sua disposizione uno dei migliori tridenti della storia, con l'argentino, Neymar e Mbappé a guidare l'assalto alla Champions da parte del PSG. Oltre a Messi, il club francese in questa sessione di mercato si è assicurato anche Sergio Ramos, Gini Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi: un vero e proprio Dream Team, ma adesso il PSG ha bisogno di alleggerire la rosa e il suo monte ingaggi prima della fine della sessione estiva di mercato. Saranno 20 giorni di lavoro incessante per Leonardo & co dopo l'ufficialità di Messi.