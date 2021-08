“Chi lo avrebbe mai detto”: Messi e Ramos insieme al PSG dopo mille battaglie nei Clasicos Lionel Messi e Sergio Ramos nella stessa squadra dopo essere stati rivali in tantissime battaglie tra Barcellona e Real Madrid. Il fuoriclasse argentino ha raggiunto il difensore spagnolo al Paris Saint-Germain e ora divideranno lo stesso spogliatoio dopo aver combattuto faccia a faccia in numerose occasioni.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain è stato protagonista di una campagna acquisti davvero incredibile in questa sessione estiva: prima sono arrivati Achraf Hakimi e Sergio Ramos, dopo qualche settimana Georgino Wjinaldum e Gigio Donnarumma e dulcis in fundo Lionel Messi. Nomi di primissimo livello che hanno completato un roaster già fortissimo a disposizione di Mauricio Pochettino e che vedrà, quasi sicuramente, diverse uscite entro la fine di agosto per questioni numeriche, tecniche ed economiche. Il colpo a effetto è quello che riguarda la Pulce, che sembrava destinato a rinnovare con il Barcellona ma dopo l'annuncio di divorzio la situazione si è evoluta in maniera talmente rapida che nessuno si è reso conto di cosa stesse accadendo.

Il numero 10 della nazionale argentina ha raggiunto una squadra che in attacco vanta gente del calibro di Neymar, Mbappé, Icardi, Kean e Draxler ma certamente la rosa del PSG dovrà essere sfoltita nelle prossime settimane per motivi numerici ed economici.

A fare più scalpore, però, è la presenza di quelli che sono stati due simboli della battaglia tra Real Madrid e Barcellona nel secondo decennio degli anni 2000, ovvero Messi e Sergio Ramos. I due sono stati acerrimi rivali nei Clasicos più duri della storia e si sono ritrovati spesso faccia a faccia sul rettangolo verde ma da qualche ora dividono lo stesso spogliatoio.

La vicenda era stata già messo in risalto dai tifosi delle due tifoserie spagnole sui social ma è stato lo stesso difensore andaluso che sui suoi canali ufficiali ha pubblicato le due maglie vicine nello store del PSG e ha scritto: "Chi l'avrebbe mai detto, vero Leo Messi?". Per vederli in campo insieme, però, si dovrà attendere qualche settimana, visto che Sergio Ramos soffrirebbe di una lesione muscolare che non gli permette di allenarsi regolarmente e potrebbe restare fuori fino ad ottobre. A riportare questo rumors sono Le Parisien e Canal Plus, ma si attendono notizie ufficiali da parte del club.