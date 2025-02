video suggerito

Noemi sta per cantare a Sanremo, un tifoso della Roma urla dalla platea: le dice cosa è successo Noemi, tifosa romanista, a Sanremo ha conosciuto il risultato provvisorio della partita di Europa League della sua squadra del cuore contro il Porto grazie ad uno spettatore. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da una parte Sanremo, dall'altra la Roma. Serata dalle emozioni forti per Noemi che si è divisa tra la sua seconda esibizione stagionale sul palco del Festival della Canzone italiana e il tifo per la squadra giallorossa impegnata nell'andata dei playoff di Europa League. Qualcuno ha provato a farle un favore, urlando un aggiornamento importante su Porto-Roma prima che iniziasse a cantare.

Noemi sta cantare a Sanremo, qualcuno le urla un aggiornamento su Porto-Roma

Introdotta sul palco da Carlo Conti e Katia Follesa, Noemi era pronta per interpretare la sua canzone "Se t'innamori muori". Come sempre nei pochi secondi prima dell'avvio della musica, ecco che alcuni dei presenti all'Ariston hanno provato a farsi sentire. In precedenza abbiamo ascoltato complimenti (come nel caso di Rose Villain), incoraggiamenti e così via. Per Noemi invece uno spettatore dalla platea ha urlato il risultato del match della sua Roma: "Ha segnato pure Celik!".

Noemi divisa tra Sanremo e il tifo per la Roma in Europa League

Un riferimento alla rete del vantaggio della squadra di Claudio Ranieri contro il Porto, che poi nella ripresa è riuscito a riacciuffare il pareggio rimandando il discorso qualificazione alla sfida dell'Olimpico. Una scena che sicuramente rientrerà tra quelle più curiose della terza serata e di questa intera edizione del Festival di Sanremo.

D'altronde che Noemi sia romana e romanista è noto da tempo. L'argomento è tornato d'attualità durante questo Festival di Sanremo, con la cantante che è stata stuzzicata sull'argomento nel corso della trasmissione "La volta buona". E qui è partita la classica domanda: un successo all'Ariston o uno Scudetto della Roma? Nessun dubbio di Noemi che sarebbe pronta a rinunciare a tutto per la sua squadra del cuore. E infatti a quanto pare fino a poco tempo prima della sua esibizione, la cantante ha anche assistito al match.

Può essere soddisfatta dunque Noemi sia della sua esibizione che del pareggio in trasferta della Roma che ora potrà sfruttare il fattore casalingo nel match di ritorno dei playoff. In quell'occasione la tifosa potrà concentrarsi solo sulla partita, con Sanremo ormai consegnato agli archivi.