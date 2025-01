video suggerito

Nizza e Bodo/Glimt giocano in uno stadio quasi deserto: la partita di Europa League è un flop La partita tra Nizza e Bodo/Glimt di Europa League si gioca in uno stadio quasi deserto. Nessuna restrizione ma una scelta del pubblico di casa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Fonte: RMC Sport.

La Uefa aveva annunciato a inizio stagione che Champions ed Europa League con il nuovo format avrebbero garantito a tutte le squadre di giocarsi qualcosa fino all'ultimo turno della fase campionato. Ma la serata scorsa però ha un po' deluso le attese. All'Allianz Riviera di Nizza si sfidavano infatti i padroni di casa contro il Bodo/Glimt. I norvegesi da qualche anno si sono dimostrati squadra ostica e la Roma ne sa qualcosa. In questa Europa League infatti hanno chiuso al nono posto giocando un'ottima fase campionato.

Nella serata di ieri però allo stadio in pratica c'erano solo tifosi ospiti dato che i sostenitori del Bodo erano in totale 800 su 4272 totali. Pochissimi per una partita Uefa. Di fatto i tifosi del Nizza erano complessivamente 3472. I padroni di casa hanno disertato lo stadio. Inizialmente era stata registrata la vendita di 13.000 biglietti ma i tifosi che si sono poi presentati effettivamente sulle tribune dell'Allianz Riviera erano molti di meno. Tutto per via della situazione di classifica disastrosa del Nizza già fuori di iniziare la partita.

Lo stadio del Nizza poco prima dell'inizio della partita (L'Equipe).

La partita è terminata col punteggio di 1-1 che ha condannato il Bodo ai playoff. La massiccia presenza dei propri tifosi era infatti dovuta proprio all'importanza che quella sfida aveva per i norvegesi che in caso di vittoria sarebbero andati dritti agli ottavi senza passare dagli spareggi. E invece il pareggio dei padroni di casa ad opera di Bouanani ha gelato gli ospiti già sicuri di prendersi i tre punti contro un Nizza che fino a quel momento aveva conquistato soltanto 3 punti in 8 partite giocate nella fase campionato.

Quello del Nizza non è il peggior record di affluenza

Il pubblico allora ha reagito anche per dare un segnale alla società nonostante il Nizza in Ligue 1 sia ora fermo a al quarto posto con 33 punti. L'immagine delle tribune vuote è stata di fatto brutta per. Escludendo il periodo Covid-19, il record della peggiore affluenza allo stadio del Nizza risale a gennaio 2020 per gli ottavi di finale della Coppa di Francia con 6.387 ingressi pagati. Nella serata di ieri dunque in Europa League, come mai avvenuto prima, una partita si gioca davanti a uno stadio quasi vuoto senza alcuna restrizione imposta.