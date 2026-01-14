Nigeria-Marocco, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della semifinale

Nella seconda semifinale della Coppa d'Africa la Nigeria affronterà il Marocco allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat: i padroni di casa se la giocheranno contro una delle squadre più forti della competizione per sperare di approdare in finale e mettere le mani sul trofeo. Squadre in campo oggi, mercoledì 14 gennaio alle ore 21:00, la partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia che detiene i diritti della competizione.

È una sfida tra big che mette in mostra tutti i migliori talenti del calcio africano: da una parte Lookman e Osimhen, dall'altra profili come Hakimi e Brahim Diaz che giocheranno davanti al pubblico di casa. La Nigeria ha il miglior attacco di tutta la competizione ed è arrivata in semifinale battendo Mozambico e Algeria dopo aver dominato nella fase a gironi. Dall'altro lato il Marocco ha superato Tanzania e Camerun grazie soprattutto alla sua difesa impenetrabile che gli ha permesso di subire appena un gol in cinque partite giocate.

Partita: Nigeria-Marocco

Dove: Stadio Prince Moulay Abdellah

Quando: mercoledì 14 gennaio 2026

Orario: 21:00

Diretta TV: Sportitalia

Diretta Streaming: Sportitalia.it

Competizione: Coppa d'Africa, semifinale

Nigeria-Marocco, dove vederla in diretta TV in chiaro

Come tutte le altre partite della competizione anche Nigeria-Marocco sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Sportitalia che detiene in esclusiva i diritti della competizione. Attraverso il canale numero 60 del digitale terrestre tutti gli appassionati potranno seguire quella che sembra a tutti gli effetti una finale anticipata, gratis e senza necessità di sottoscrivere abbonamenti.

Dove vedere Nigeria-Marocco, in diretta streaming gratis: l'orario

Sarà una partita entusiasmante che vedrà il miglior attacco della competizione sfidare la difesa più solida. Nigeria-Marocco si giocherà oggi alle ore 21:00 e sarà possibile seguirla in diretta streaming gratis su Sportitalia.it che la trasmetterà in contemporanea alla diretta tv. Basterà scaricare l'app oppure collegarsi al sito web dell'emittente da pc.

Nigeria-Marocco, le probabili formazioni della semifinale della Coppa d'Africa

Alcune assenze condizioneranno le nazionali in questa partita. La Nigeria ha perso Ndidi per squalifica (comma di ammonizioni), mentre Dessers non recupererà a causa di un problema fisico. L'attacco resta il reparto più in forma e non mancheranno le stelle Osimhen e Lookman, accompagnate da Akor Adams nel tridente.

Saiss e Ounahi saranno i grandi assenti del Marocco che conta tutto sulla leadership di Hakimi, recuperato in difesa. El Kaabi ed Ezzalzouli saranno in terminali offensivi accompagnati da Brahim Diaz che ha segnato almeno un gol in tutte le partite giocate in questa Coppa d'Africa.

Nigeria (4-3-3): Nwabali; Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Onyedika, Iwobi; Lookman, Adams, Osimhen. CT: Chelle

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannouss, El Aynaoui, Saibari; Diaz, Ezzalzouli, El Kaabi. CT: Regragui