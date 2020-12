Il Brasile conta oltre 190mila vittime per Covid-19, ma c'è chi ancora non ha la responsabilità di rispettare le regole. È il caso di Neymar, l'attaccante del PSG che secondo quanto scritto da O Globo, avrebbe organizzato una festa con ben 500 invitati della durata di 5 giorni: da Natale a Capodanno. Un mega party che il calciatore avrebbe organizzato nei minimi particolari. Secondo quanto riferito dal quotidiano brasiliano, ripreso anche dal Daily Mail, Neymar avrebbe fatto costruire una discoteca con protezione acustica in una dependance di una villa a Mangaratiba sulla famosa Costa Verde di Rio per impedire ai vicini di sentire il rumore.

Una festa che sarebbe cominciata il 25 dicembre e dovrebbe continuare fino al nuovo anno. L'attaccante dei parigini, che sta recuperando dall'infortunio, pare abbia vietato agli invitati di portare cellulari alla festa e abbia assunto una band per suonare per tutta la durata della festa. A questo punto è scoppiata subito la polemica in Brasile per via del Covid-19 che ha visto il Brasile come uno dei Paesi più colpiti: il terzo al mondo per numero di contagi. Da Neymar, per il momento, non è ancora arrivata alcuna dichiarazioni a riguardo.

Il Brasile infatti conta circa 190 mila vittime per il Covid-19 ed è il terzo al mondo per numero di contagi. È ovviamente scoppiata subito la polemica con l'avvocato per i diritti umani, Augusto Arruda Botelho, che su Twitter ha denunciato tutto con un post:

"Il premio di idiota del giorno va a Neymar per la sua festa di cinque giorni". Il brasiliano, che per il momento non ha ancora dichiarato nulla a riguardo, oggi dovrebbe annunciare il rinnovo di contratto con il PSG fino al 2025.