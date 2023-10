Neymar organizza una festa con regole ferree: cellulari sequestrati per 12 ore agli invitati Neymar attualmente fermo ai box per infortunio ha organizzato un mega party in Brasile. Regole rigidissime per parteciparvi.

A cura di Marco Beltrami

Non potevano mancare i complimenti di Neymar all'amico Leo Messi per la conquista dell'ottavo Pallone d'Oro. Il brasiliano ha assistito alla cerimonia a distanza, visto che è alle prese con il lungo recupero dal grave infortunio rimediato all'inizio della sua nuova esperienza in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Hilal. O'Ney è tornato in patria per poter vedere anche la figlia appena nata Mavie.

Un'occasione per godersi un po' di relax, e magari anche divertirsi dopo la grande amarezza del brutto infortunio. La lesione totale del legamento crociato anteriore e del menisco lo terrà lontano dai campi di calcio per tutta questa stagione. Quando non lavora per recuperare, Neymar può concedersi dei momenti di svago che spesso in passato sono finiti sotto la lente d'ingrandimento dei suoi tifosi non troppo soddisfatti di queste "distrazioni". In particolare l'attaccante è noto per le sue feste eccezionali con gli amici di sempre e non solo nella sua super villa di Rio de Janeiro.

Stando alle indiscrezioni provenienti dal Sudamerica, l'ultimo party non è stato solo una tranquilla riunione tra amici ma un grande evento a cui hanno partecipato anche diverse ragazze. È stata proprio una di queste attraverso i social network a diffondere alcuni dettagli sulla festa. A quanto pare la giovane donna ha lavorato durante dell'evento, ma non ha potuto immortalare nulla. Né una foto né un video per il mega appuntamento, visto che non aveva a disposizione il cellulare.

Infatti la ragazza ha parlato dei requisiti necessari e delle regole ferree per accedere alla villa di Neymar e dunque al party. Tra questi c'è anche l'obbligo di lasciare i cellulari all'ingresso agli addetti alla sicurezza che li tengono in custodia fino alla conclusione dell'evento. Il motivo di questo provvedimento è legato alla volontà di impedire che i particolari di quanto accade all'interno della residenza in occasione della festa vengano divulgati all'esterno con una vera e propria fuga di notizie.

Insomma una festa blindata e destinata a rimanere tale. Basti pensare che la ragazza e gli altri invitati sono stati addirittura 12 ore senza utilizzare gli smartphone. Per questo la ragazza ha scherzosamente dichiarato: "Verrò a casa di Neymar una volta al mese per disintossicarmi dal cellulare. Più di 12 ore senza guardare il telefono. Dentro non puoi usarlo , non puoi fare una foto.