L’Al Hilal perde Neymar per infortunio ma potrebbe ricevere un risarcimento milionario dalla FIFA Davanti all’infortunio gravissimo subito da Neymar, l’Al Hilal sarebbe intenzionata a far scattare la procedura prevista per la protezione economica prevista per i club da parte della FIFA. Che scatta per stop oltre i 28 giorni, proprio come nel caso di O’Ney.

A cura di Alessio Pediglieri

Il bruttissimo infortunio di Neymar costringerà il fuoriclasse brasiliano a restare a lungo lontano dai campi di calcio e l'Al Hilal a dover fare a meno di un giocatore chiamato in Arabia a peso d'oro. Un investimento che rischia di sfumare e non rendere a livello sportivo quanto ci si attendesse. Ma il fastidio e la rabbia del club saudita potrebbe essere in parte lenito dalla concessione di un "risarcimento" da parte della FIFA.

Neymar si è infortunato martedì sera durante la partita tra Brasile e Uruguay, riportando la rottura dei legamenti crociati anteriori e del menisco del ginocchio sinistro. Il suo club, l'Al-Hilal, gli ha augurato una pronta guarigione – non senza uno strascico di polemiche sulle modalità – e intanto potrebbe essere parzialmente risarcito dalla FIFA, secondo le normative vigenti. Neymar, infatti, ha subito l'infortunio con la propria selezione, in una partita ufficiale della FIFA.

A conferma di tutto, in Brasile hanno subito fatto i conti in tasca al massimo organismo del calcio mondiale e quantificata la cifra che l'Al Hilal potrebbe richiedere ed ottenere. In particolare, "Globo" attraverso le parole di un quotato avvocato brasiliano, Eduardo Carlezzo, specialista in diritto sportivo internazionale, è entrato nel dettaglio della situazione: attivando il meccanismo previsto dalla FIFA in questi casi per consentire alla squadra saudita di ricevere un risarcimento.

L'Al Hilal, così, potrebbe ricorrere al programma di protezione del club, attivabile quando uno dei giocatori si infortuna mentre gioca con la propria nazionale in una partita di calcio ufficiale e le conseguenze lo obbligano a non poter tornare in campo per un periodo non inferiore ai 28 giorni. Proprio il caso di Neymar che starà fuori a lungo: calcolando i parametri in gioco, il legale ha anche stabilito l'importo di questo risarcimento che sarebbe stimato attorno ai 7,5 milioni di euro. Una somma enorme ma esigua rispetto a quanto Neymar prende in Arabia che prende circa 105 milioni di euro a stagione. Per aver giocato fino ad oggi la miseria di cinque partite in totale.