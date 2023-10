Incubo Neymar, l’infortunio è gravissimo: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco Neymar ha subito un infortunio gravissimo. Gli esami hanno infatti confermato una diagnosi durissima per il brasiliano: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Le lacrime in campo, le urla dal dolore e lo sconforto negli occhi suoi, dei compagni di squadra e dei tifosi dopo l'ennesimo grave infortunio di Neymar. La stella del Brasile si è accasciato a terra durante la sfida contro l'Uruguay. L‘attaccante 31enne è rimasto a terra dopo un contrasto con l'uruguaiano de la Cruz al 44′ e ha poi lasciato lo stadio in barella. La stella dell'Al-Hilal che da poco era approdato in Arabia Saudita per vivere questa sua nuova esperienza calcistica, aveva subito capito che si trattasse di un infortunio grave. In realtà è gravissimo.

Erano attesi oggi gli esami clinici su Neymar e la diagnosi emersa proprio in queste ora e pubblicata dall'Al-Hilal sui propri canali è a dir poco drammatica. "Gli esami medici a cui è stato sottoposto Neymar hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore e dello strappo del menisco del ginocchio – si legge – Il giocatore sarà sottoposto ad un intervento chirurgico e quindi ad un programma di cure che verrà determinato in seguito". Un fulmine a ciel sereno per Neymar e una bella mazzata per la sua carriera che in Brasile giudicano a rischio.

L'esito degli esami è stato pubblicato anche sul sito web del giocatore che ha confermato la diagnosi dopo una distorsione del ginocchio a Montevideo. "L'attaccante verrà sottoposto, in data da destinarsi, ad un intervento chirurgico per correggere tali infortuni – si legge nella nota – La Nazionale brasiliana e i reparti medici dell'Al-Hilal sono in costante contatto e allineati per quanto riguarda il recupero dell'atleta". Una botta tremenda anche per l'Al-Hilal che aveva investito tantissimo su di lui e che ora invece dovrà fare a meno della sua stella per tantissimo tempo.

La sfortuna si abbatte su Neymar dunque che ha iniziato il suo lungo calvario con gli infortuni nel 2018 con la frattura del quinto metatarso del piede destro che gli costò 100 giorni di stop. Successivamente altri 9 infortuni nelle successive tre stagioni per ben 357 giorni totali di stop, hanno resto la carriera di Neymar un autentico incubo. Questa potrebbe essere la mazzata definitiva nonostante il giocatore e il suo staff faranno in modo che il recupero sia completo ma non lunghissimo. Nel frattempo resta il rammarico per questo ennesimo grave infortunio.