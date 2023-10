Neymar lascia il campo in barella per un infortunio al ginocchio: il 10 della Seleçao esce in lacrime Neymar è stato costretto a uscire nei minuti finali del primo tempo di Uruguay-Brasile dopo un contrasto con De la Cruz: il numero 10 della Selçao ha lasciato il terreno di gioco in barella e tra le lacrime.

A cura di Vito Lamorte

Neymar ha lasciato il campo in lacrime nel corso della partita, valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026, che il Brasile ha perso per 2-0 contro l'Uruguay. L'attaccante 31enne è rimasto a terra dopo un contrasto con l'uruguaiano de la Cruz al 44′ allo stadio Centenario di Montevideo e subito ha mandato chiari segnali alla panchina per un problema al ginocchio sinistro.

Il calciatore dell'Al-Hilal è stato portato via in barella con entrambe le mani che gli coprivano il volto e al suo posto è stato mandato in campo Richarlison. O Ney ha lasciato lo stadio in stampelle: ora si attendono gli esami per capire l'entità del problema ma si teme un lungo stop.

Il medico della nazionale brasiliana, Rodrigo Lasmar, ha detto ai giornalisti che è troppo presto per determinare la gravità dell'infortunio di Neymar: "Abbiamo fatto tutti i test e li ripeteremo domani. Quelle 24 ore sono fondamentali per vedere come risponderà il ginocchio, quanto sarà gonfio e cosa mostreranno le immagini. Aspetteremo i test con calma, valuteremo con calma e li diremo una volta che avremo una diagnosi".

L'Uruguay stava vincendo 1-0, in virtù del gol di Darwin Nunez, quando Neymar si è infortunato e nella ripresa la Celeste diretta da Marcelo Bielsa ha trovato il raddoppio con Nico de la Cruz: il Brasile ha subito la prima sconfitta dopo 37 partite di qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Con questo KO, il Brasile ha interrotto una striscia di imbattibilità contro la Celeste che durava da oltre 22 anni: l'ultimo successo dell'Uruguay in sfide giocate con la Seleçao risaliva infatti al luglio 2001m quando fu decisivo un calcio di rigore di Federico Magallanes.

Il rientro da Montevideo non è stato quello sperato né per Fernando Diniz che per Neymar. La Seleçao si è fatta raggiungere proprio dall'Uruguay al secondo posto del raggruppamento e ora i punti di distanza dall'Argentina sono 5, visto che la Seleccìon ha vinto in casa del Perù per 2-0 grazie al solito Messi.