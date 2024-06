video suggerito

Neymar esplode in una irresistibile risata quando in tribuna si alza il coro di scherno verso Cristiano A margine della finale di Coppa d’Arabia vinta dall’Al-Hilal di Neymar, infortunato, sull’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, il brasiliano in tribuna non ha resistito di fronte all’ennesimo coro contro l’eterno rivale portoghese: la sua risata è diventata subito virale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Neymar era presente alla finale di Coppa d'Arabia tra l'Al-Nassr e l'Al-Hilal, ma solo in tribuna, a causa di un infortunio che praticamente non l'ha mai fatto scendere in campo in questa stagione. Così ha seguito i suoi compagni e festeggiato per il successo in coppa ma il momento più divertito e divertente è arrivato poco dopo, quando dagli spalti si è alzato il classico coro anti Cristiano Ronaldo: "Messi, Messi" e a quel punto non ha più potuto trattenere le risate.

L'Al-Hilal ha vinto la Coppa d'Arabia battendo l'Al-Nassr e "condannando" Cristiano Ronaldo a dover inghiottire l'ennesimo boccone amaro da quando si è trasferito a giocare in terra saudita. Per il fenomeno portoghese una delusione cocente per non poter alzare il suo primo trofeo e così la frustrazione gli ha giocato un bruttissimo scherzo, facendolo scoppiare in lacrime in panchina.

Ronaldo scoppia in lacrime, Neymar se la ride

Al dolore e alla mortificazione sportiva di Cr7 ha fatto da contraltare l'esultanza e le risate sfrenate di Neymar. Il primo in campo, pur compiendo gesta da fuoriclasse, non ha saputo capovolgere il destino di una finale che ha laureato vincitori di Coppa gli eterni rivali, il secondo – pur non giocando – si è fatto fregio dell'ennesimo trofeo da inserire nel proprio palmares personale. E così, in preda all'esaltazione del momento, Neymar non ha resistito di fronte all'ennesimo coro contro il portoghese oramai diventato una prassi avversaria in Arabia: "Messi, messi".

Così, puntualmente, anche nel post gara contro l'Al Nassr, e con la Coppa alzata al cielo, i tifosi dell'Al-Hilal hanno intonato il classico grido che ha già irritato spesso Cr7, davanti al quale Neymar non ha resistito e si è lasciato andare in una sfrenata risata. Il tutto, ovviamente, ripreso da telecamere e telefonini e subito diventato virale. Un coro molto "caro" per Neymar che proprio con la Pulga argentina ha condiviso straordinari anni al Barcellona, vincendo tutto, e al quale è legato da una amicizia storica. Tanto quanto la rivalità proprio con Cristiano che si trascina da quando anche il portoghese giocava in Liga, con il Real Madrid.